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दिल्ली के कालकाजी में रेस्टोरेंट में लगी आग, 3 LPG सिलेंडरों में धमाकों से दहले लोग; पूरी इमारत हुई खाक

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के कालकाजी इलाके में रविवार तड़के एक बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग 'पंजाबी तड़का' नामक रेस्टोरेंट में लगी थी। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दिल्ली फायर सर्विस की 9 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल सकी है।

दिल्ली के कालकाजी में रेस्टोरेंट में लगी आग, 3 LPG सिलेंडरों में धमाकों से दहले लोग; पूरी इमारत हुई खाक

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके में रविवार तड़के एक रेस्टोरेंट में भीष आग लग गई। इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रेस्टोरेंट पूरी तरह जलकर खाक हो गया गया। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के जवानों ने घटना के दौरान पास की एक बिल्डिंग से 70 वर्षीय महिला को सुरक्षित निकाला। अधिकारियों ने बताया कि दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के अभियान के दौरान सीता देवी को पास की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से बाहर निकाला।

दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया

डीएफएस के अनुसार, रविवार सुबह 4;45 बजे कालकाजी-गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास स्थित 'पंजाबी तड़का' रेस्टोरेंट में आग लगने की सूचना मिली थी। अधिकारियों ने बताया कि फायर सर्विस की 9 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और सुबह करीब 5:40 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया।

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आग में 3 एलपीजी सिलेंडर फट गए

एक अधिकारी ने कहा कि आग जिस बिल्डिंग में लगी, उसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और तीन अन्य फ्लोर हैं। तीसरी फ्लोर की छत पर एक अस्थायी ढांचा भी बना था। आग लगने की घटना के दौरान एलपीजी के तीन कमर्शियल सिलेंडर फट गए, जिससे आग और भड़क गई। उन्होंने बताया कि दमकलकर्मियों ने आसपास की इमारतों में भी एहतियातन तलाशी और बचाव अभियान चलाया तथा इसी दौरान सीता देवी को पास की इमारत से सुरक्षित निकाला गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

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रेस्टोरेंट के तंदूर से आग भड़कने की आशंका

हालांकि, ऐसा बताया जा रहा है कि आग रेस्टोरेंट के तंदूर से भड़की थी। इसके बाद वहां लगे तिरपाल से आग तेजी से फैली और फिर सिलेंडरों में धमाकों के बाद आग ने भयानक रूप ले लिया। सिलेंडरों में हुए धमाकों की आवाज से लोग बुरी तरह दहल गए। आग ने बगल की एक रिहायशी इमारत को भी अपनी चपेट ले लिया था। इसमें रहने वाले बाकी लोग तो खुद ही बाहर आ गए थे, जबकि 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को दमकल विभाग की टीम ने बचाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि बिल्डिंग पूरी तरह जलने से नुकसान काफी हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

10 दिन पहले मालवीय नगर के होटल में लगी थी आग

बता दें कि, इससे पहले बीती 3 जून को मालवीय नगर के एक होटल 'फ्लोरिश स्टे' में आग लगने से 23 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। आग जिस इमारत में लगी थी उसके ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट भी चलाया जा रहा था।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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