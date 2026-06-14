दिल्ली के कालकाजी में रेस्टोरेंट में लगी आग, 3 LPG सिलेंडरों में धमाकों से दहले लोग; पूरी इमारत हुई खाक

दिल्ली के कालकाजी इलाके में रविवार तड़के एक बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग 'पंजाबी तड़का' नामक रेस्टोरेंट में लगी थी। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दिल्ली फायर सर्विस की 9 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल सकी है।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके में रविवार तड़के एक रेस्टोरेंट में भीष आग लग गई। इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रेस्टोरेंट पूरी तरह जलकर खाक हो गया गया। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के जवानों ने घटना के दौरान पास की एक बिल्डिंग से 70 वर्षीय महिला को सुरक्षित निकाला। अधिकारियों ने बताया कि दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के अभियान के दौरान सीता देवी को पास की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से बाहर निकाला।

दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया डीएफएस के अनुसार, रविवार सुबह 4;45 बजे कालकाजी-गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास स्थित 'पंजाबी तड़का' रेस्टोरेंट में आग लगने की सूचना मिली थी। अधिकारियों ने बताया कि फायर सर्विस की 9 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और सुबह करीब 5:40 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया।

आग में 3 एलपीजी सिलेंडर फट गए एक अधिकारी ने कहा कि आग जिस बिल्डिंग में लगी, उसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और तीन अन्य फ्लोर हैं। तीसरी फ्लोर की छत पर एक अस्थायी ढांचा भी बना था। आग लगने की घटना के दौरान एलपीजी के तीन कमर्शियल सिलेंडर फट गए, जिससे आग और भड़क गई। उन्होंने बताया कि दमकलकर्मियों ने आसपास की इमारतों में भी एहतियातन तलाशी और बचाव अभियान चलाया तथा इसी दौरान सीता देवी को पास की इमारत से सुरक्षित निकाला गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

रेस्टोरेंट के तंदूर से आग भड़कने की आशंका हालांकि, ऐसा बताया जा रहा है कि आग रेस्टोरेंट के तंदूर से भड़की थी। इसके बाद वहां लगे तिरपाल से आग तेजी से फैली और फिर सिलेंडरों में धमाकों के बाद आग ने भयानक रूप ले लिया। सिलेंडरों में हुए धमाकों की आवाज से लोग बुरी तरह दहल गए। आग ने बगल की एक रिहायशी इमारत को भी अपनी चपेट ले लिया था। इसमें रहने वाले बाकी लोग तो खुद ही बाहर आ गए थे, जबकि 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को दमकल विभाग की टीम ने बचाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि बिल्डिंग पूरी तरह जलने से नुकसान काफी हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।