कर्ज का बोझ, पहले भी काट ली थी हाथ की नस... कालकाजी में पूरे परिवार ने क्यों किया सुसाइड?

संक्षेप: दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक कपूर परिवार के तीन सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली, जिसमें प्रारंभिक जांच से पता चला है कि परिवार लंबे समय से आर्थिक तंगी, कर्ज और मकान खाली करने के मुकदमे से उपजे गंभीर मानसिक एवं सामाजिक तनाव से गुजर रहा था।

कालकाजी इलाके में हुई सामूहिक आत्महत्या ने पूरे मोहल्ले को दहला दिया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि कपूर परिवार लंबे समय से गंभीर मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तनाव से गुजर रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परिवार के दोनों बेटों अशीष और चैतन्य कपूर ने दो माह पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी। दोनों ने चाकू से अपने हाथों की नसें काट ली थीं। उस समय परिजन समय रहते अशीष को घायल हालत में पकड़कर अस्पताल ले गए थे, जहां उसकी जान बच गई। पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि इससे पहले शुक्रवार को परिवार के तीनों सदस्यों ने एक साथ जिंदगी खत्म कर ली।

किराया न देने और मुकदमे के बाद बढ़ा तनाव पुलिस के अनुसार कपूर परिवार दिसंबर 2023 में कालकाजी के जी-70बी स्थित तीसरी मंजिल के फ्लैट में किराए पर रहने आया था। शुरुआत में उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट और कुछ महीनों का किराया दिया, लेकिन इसके बाद भुगतान बंद कर दिया।

मकान मालिक द्वारा बार-बार कहने पर भी उन्होंने घर खाली नहीं किया। मामला कोर्ट पहुंचा और फैसला मकान मालिक के पक्ष में आया। शुक्रवार को कोर्ट का नोटिस लेकर मकान मालिक और पुलिस परिवार के पास पहुंचे थे। उसी दिन परिवार ने यह खौफनाक कदम उठा लिया।

दो साल में पूरा परिवार खत्म जांच में पता चला कि घर के मुखिया अशीष और चैतन्य के पिता प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में नुकसान के बाद कई लोगों से लोन लेकर फंस गए थे। लोन न चुका पाने पर लेनदार लगातार घर आकर परिवार पर दबाव डालते रहे। तनाव बढ़ता गया और वर्ष 2024 में पिता की मौत हो गई। इसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। घर के दोनों बेटे बेरोजगार थे और कर्ज बढ़ता जा रहा था। घर का खर्च, किराया और कर्ज चुकाने में असमर्थता ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया। दो साल में पिता, फिर दोनों भाई और मां समेत पूरा परिवार खत्म हो गया।

पुलिस की लगातार निगरानी पड़ोसियों के अनुसार दो महीने पहले आत्महत्या की कोशिश के बाद से ही पुलिस परिवार के घर आती-जाती रहती थी। कई बार पुलिस ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी बातचीत की थी। इसके बावजूद शुक्रवार को हुई सामूहिक आत्महत्या को कोई नहीं रोक पाया। फिलहाल पुलिस डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच कर रही है। टीम परिवार के दूर के रिश्तेदारों से भी संपर्क कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि उनके जीवन में हाल के दिनों में क्या परिस्थितियां चल रही थीं।