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दिल्ली में कल का मौसम; 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather and Barish Warning: दिल्लीवालों को गर्मी और उमस से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की ओर से दो दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 

दिल्ली में कल का मौसम; 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

दिल्लीवासियों को जल्द ही भयंकर गर्मी और उमस से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 4 दिन दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बारिश वाला मौसम रहने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि मॉनसून की रेखा नीचे खिसकने के कारण दिल्ली-एनसीआर में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में दो दिन गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश की चेतावनी दी है।

आंधी तूफान के साथ पड़ेंगी बौछारें

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही NCR में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती हैं। कुछ अलग-अलग जगहों पर मध्यम बारिश की भी संभावना है। शाम या रात के समय आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है।

21 जुलाई को भी कुछ जगहों पर जोरदार बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने 21 जुलाई को मौसम के ज्यादा खराब रहने की संभावना जताई है। इस दिन दिल्ली के साथ ही एनसीआर में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हवा के झोंकों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

22 जुलाई को कुछ जगहों पर भारी बारिश

मौसम विभाग ने 22 जुलाई को दिल्ली के साथ NCR में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हवा के झोंकों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।

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23 जुलाई तक झमाझम बारिश

मौसम विभाग ने 23 जुलाई को बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। कुल मिलाकर दिल्ली में दो दिन जोरदार बारिश देखी जा सकती है। 21 और 22 जुलाई को कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने 21 और 22 जुलाई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है।

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23 से 26 जुलाई तक कितना रहेगा तापमान

24 से 26 जुलाई के दौरान दिल्ली-NCR में मौसम के साफ रहने का अनुमान है। 23 से 26 जुलाई के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। कुल मिलाकर दिल्ली में जोरदार बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून की रेखा के नीचे खिसकने और अन्य वेदर सिस्टमों के एक्टिव होने के कारण दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश देखी जाएगी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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