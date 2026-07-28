दिल्ली में कल का मौसम; 2 दिन येलो अलर्ट, कब तक जारी रहेगा बारिश का दौर?
Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को भारी बारिश से जगह-जगह जलभराव और भीषण जाम लग गया। मौसम विभाग ने आगे भी गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कल कैसा मौसम?
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई। इससे दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के अलग-अलग इलाकों में भारी जलभराव देखा गया। इससे भीषण ट्रैफिक जाम देखा गया। जलभराव से निपटने के लिए टीमें और पंपिंग स्टेशन पूरी तरह एक्टिव हैं। मौसम विभाग ने तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-NCR में 3 अगस्त तक रिमझिम बारिश का दौर देखा जा सकता है।
रात को भी झमाझम बारिश की चेतावनी
IMD ने आगे शाम या रात के दौरान भी दिल्ली-NCR में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की मानें तो कल बुधवार को भी दिल्ली-एनसीआर में जोरदार बारिश की संभावना है।
कल कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने 29 जुलाई को बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच अधिकांश जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की जबकि कुछ जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन शाम या रात के समय कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ अलग-अलग जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान के 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
30 जुलाई को भी दिल्ली-एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 30 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के दौरान कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।इस दिन रात के समय भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।
अपडेट जारी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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