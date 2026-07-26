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दिल्ली में कल का मौसम; 2 दिन झमाझम बारिश का येलो अलर्ट, इस डेट तक बरससते रहेंगे बदरा

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather Forecast: मौसम विभाग के अनुसार, 30 जुलाई तक दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली-एनसीआर में दो दिन झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

Weather Forecast and Delhi Rain Update
दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में दो दिन जोरदार बारिश के आसार बन रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदल गया है। रविवार को दिन में नोएडा समेत एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश देखी गई। इससे लोगों को उमस से मामूली राहत मिली है। दिल्ली-NCR में 30 जुलाई तक रुक-रुक कर गरज चमक के साथ बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-NCR में 2 दिन जोरदार बारिश की संभावना है।

रात को भी बारिश के आसार

मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बादल छाए रहने और दोपहर से रात के बीच कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जमीनी हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है।

दिल्ली-NCR में कल कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने सोमवार 27 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इस दिन सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और कुछ अलग-अलग जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना जताई है। रात के समय भी हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं।

दो दिन जोरदार बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में जोरदार बारिश की संभावना जताई है। 28 और 29 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। दोनों ही दिन सुबह से दोपहर के बीच अधिकांश जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शाम या रात के समय भी दिल्ली-NCR में विभिन्न जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

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30 जुलाई तक बरसते रहेंगे बदरा

मौसम विभाग ने 30 जुलाई को बादल छाए रहेंगे। इस दिन सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। रात के समय भी हल्की बारिश की संभावना है। इस तरह दिल्ली-एनसीआर में 30 जुलाई तक रुक-रुक कर गरज चमक के साथ बारिश का दौर देखे जाने की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ रहेगा। हालांकि आंशिक रूप से छिटपुट बादल भी देखे जाएंगे।

दिल्ली में 30 जुलाई तक रुक-रुक कर बारिश के जारी रहने की संभावना है।
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कितना रहेगा तापमान?

दिल्ली में 27 जुलाई को अधिकतम तापमान के 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 28 जुलाई से झमाझम बारिश के कारण अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी देखी जाएगी। 28 जुलाई से पहली अगस्त के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान के 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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