दिल्ली में कल का मौसम; 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, जोरदार बारिश का अलर्ट
Delhi Barish and Weather Update: दिल्ली-NCR में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है और एक्यूआई सुधरकर 88 पर आ गया है। मौसम विभाग ने कल जोरदार बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में 27 जुलाई तक कैसा रहेगा मौसम…
दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली-एनसीआर में अलग-अलग जगहों पर सोमवार रात को बारिश हुई। इससे दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दिल्ली में मंगलवार को सुबह एक्यूआई 88 अंक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल यानी बुधवार को भी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बारिश का सिलसिला 24 जुलाई तक जारी रहेगा।
बारिश से गर्मी और उमस पर ब्रेक
दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को दिन भर राजधानी में सामान्य रूप से बादल छाए रहे और कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश आया नगर में 17.7 मिमी दर्ज की गई। दिल्ली में सुबह कई इलाकों में तेज बारिश हुई। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम था जबकि न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम था।
हल्की से मध्यम बारिश के आसार
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहने और कई जगहों पर रुक-रुक कर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी जिनकी स्पीड 40 किलोमीटर तक जा सकती है।
कल जोरदार बारिश, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
मौसम विभाग ने 22 जुलाई को बादल छाए रहने और कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम यानी जोरदार बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। कल बुधवार शाम से रात के दौरान भी बारिश की संभावना जताई गई है। दिन और रात में बारिश का कई दौर दिखेगा। हवा के झोंकों की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती हैं। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
23 और 24 जुलाई को भी बारिश
मौसम विभाग ने 23 जुलाई को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच एक-दो बार बहुत हल्की बारिश हो सकती है। शाम से रात के बीच कुछ जगहों पर एक बार फिर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 24 जुलाई को दिल्ली में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच हल्की बारिश की संभावना जताई है।
27 जुलाई तक का हाल
मौसम विभाग ने 25 से 27 जुलाई के दौरान दिल्ली-एनसीआर में बारिश नहीं होने का पूर्वानुमान जारी किया है। 23 से 25 जुलाई के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान के 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई है। 26 और 27 जुलाई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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