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दिल्ली-NCR में कल का मौसम; रुक-रुक कर रिमझिम बरसते रहेंगे बदरा, पूरे हफ्ते का हाल

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-NCR में 7 अगस्त तक लगातार बादल छाए रहने और रुक-रुक कर रिमझिम बारिश का अनुमान है। इस हफ्ते भारी बारिश नहीं होने से उमस भी परेशान कर सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Delhi Weather and Rain Update
दिल्ली के साथ ही एनसीआर में 3 दिन जोरदार बारिश की संभावना बन रही है।

दिल्ली के साथ ही एनसीआर में पूरे हफ्ते यानी 7 अगस्त तक बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और रुक-रुक कर बारिश का दौर देखा जाएगा। इस हफ्ते दिल्ली-एनसीआर में उमस भी लोगों को परेशान करेगी। दिल्ली में शनिवार को गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश देखी जा सकती है। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को सुबह एक्यूआई 76 अंक दर्ज किया गया जो संतोषजनक श्रेणी में है।

रात को बारिश के आसार

मौजूदा वक्त में दिल्ली-एनसीआर में बदलों की आवाजाही बरकरार है। मौसम विभाग ने शनिवार को शाम या रात के दौरान बादल छाए रहने और दोपहर से शाम के बीच कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। रात के समय भी हल्की बारिश की संभावना जताई है।

कल और परसों कैसा मौसम?

मौसम विभाग ने कल रविवार और सोमवार को बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। रात के समय भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस जबकि सोमवार को इसके 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है।

7 अगस्त तक रुक-रुक कर बारिश

मौसम विभाग ने 4 से 7 अगस्त के दौरान दिल्ली-एनसीआर बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। 4 से 7 अगस्त के दौरान शाम या रात के समय कई जगहों पर फिर से हल्की बारिश हो सकती है। 4 और 5 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री जबकि 6 और 7 अगस्त को 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है।

ये वेदर सिस्टम ऐक्टिव

मौसम विभाग की मानें तो दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और आस-पास के इलाकों में 'वेल-मार्क्ड लो प्रेशर एरिया' बना है। इससे साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी जुड़ा है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण राजस्थान से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और कमजोर होकर 'लो प्रेशर एरिया' में बदलने की संभावना है। वहीं मॉनसून ट्रफ अब जैसलमेर, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और आस-पास के इलाकों से होकर मणिपुर तक जा रही है।

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दिल्ली-एनसीआर में इस पूरे हफ्ते रिमझिम बारिश की संभावना है।
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हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड में जोरदार बारिश

यही नहीं एक ट्रफ दक्षिण-पश्चिम राजस्थान से उत्तर-पूर्व बिहार तक जा रही है। यही नहीं हिमाचल प्रदेश और आस-पास के इलाकों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक्टिव है। इन वेदर सिस्टमों के बीच 1 से 7 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में जोरदार बारिश की संभावना है। 3-4 अगस्त के दौरान पंजाब में जबकि 3-7 अगस्त के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ में अच्छी बारिश हो सकती है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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