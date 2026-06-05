दिल्ली में आंधी-बारिश के बाद फिर बदलेगा मौसम, IMD ने गुड न्यूज के साथ चेतावनी भी दी
Delhi 6 June Weather: दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने नया पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार, दो दिन बारिश-आंधी के बाद मौसम बदलेगा। 10 जून तक पारा 41 डिग्री तक जाएगा।
Delhi 6 June Weather: दिल्ली-एनसीआर में लोगों को दो दिन गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 6 जून तक राजधानी में गरज-चमक, तेज हवाएं और हल्की बारिश की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहावना बना रह सकता है। हालांकि इसके बाद भीषण गर्मी पड़ेगी। 10 जून तक पारा 41 डिग्री तक जाएगा।
शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर का अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दोपहर और रात के समय कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के कारण पेड़ गिर सकते हैं, कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंच सकता है और ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है।
6 जून को कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में दिनभर बादलों की आवाजाही रहेगी। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तेज हवाओं के कारण यातायात और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
दो दिन राहत के बाद गर्मी बढ़ाएगी मुश्किल
7 जून से मौसम साफ होने लगेगा। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और तापमान में फिर बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। इस दिन अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 8 जून को गर्मी और बढ़ सकती है। मौसम साफ रहने के साथ अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
41 डिग्री तक जाएगा पारा
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 9 और 10 जून को भी आसमान साफ रहेगा। इन दोनों दिनों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। 6 जून तक आंधी और हल्की बारिश के कारण गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद तापमान तेजी से बढ़ेगा और दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर तेज गर्मी का दौर शुरू हो सकता है।
90 किमी की स्पीड से ज्यादा तेज हवाएं
इससे पहले गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में 93 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तूफानी हवाएं दर्ज की गईं। मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर और दादरी में सतही हवाओं की रफ्तार अधिकतम 93 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गई।
वहीं, सफदरजंग में हल्की बारिश और 36 किमी प्रति घंटे तक की हवा की गति दर्ज की गई, जिससे तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई और दोपहर 1 बजे 40 डिग्री सेल्सियस से गिरकर दोपहर 3 बजे 31 डिग्री सेल्सियस हो गया। स्टेशन पर अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य के करीब है, जबकि न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है।
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