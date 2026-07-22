Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में कल का मौसम; इस डेट तक बारिश का दौर, 28 जुलाई तक का वेदर अपडेट

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को बारिश से मौसम सुहावना हो गया। संगम विहार और सफदरजंग जैसे इलाकों में बारिश से जलभराव की समस्या भी हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली में कल का मौसम; इस डेट तक बारिश का दौर, 28 जुलाई तक का वेदर अपडेट

दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में बुधवार को भी बारिश दर्ज की गई। इससे न्यूनतम तापमान गिरकर 25.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया जो सीजन के औसत तापमान से 1.5 डिग्री कम है। संगम विहार और सफदरजंग समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। वहीं कुछ स्थानों पर जलभराव भी हुआ। दिल्ली-NCR में गुरुवार को भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। IMD के अनुसार, 24 जुलाई को भी दिल्ली-एनसीआर में बूंदाबांदी का अनुमान है।

रात को भी बारिश

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहेंगे और अधिकांश जगहों पर बहुत हल्की बारिश होगी जबकि कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश भी देखी जाएगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रात को भी बारिश का अनुमान है। इस दौरान हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जाएगी। हवा के झोंकों की स्पीड कभी-कभी 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।

गुरुवार और शुक्रवार को भी होगी बारिश

मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच एक से दो बार हल्की बारिश की संभावना जताई है। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में शाम से रात के बीच भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 24 जुलाई यानी शुक्रवार को भी दिल्ली एनसीआर में छिटपुट बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। इस दिन दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है।

25 जुलाई से बारिश पर ब्रेक

मौसम विभाग के अनुसार, 25 जुलाई से बारिश थमने की संभावना जताई है। IMD के अनुसार, 25 से 28 जुलाई तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश नहीं होगी और मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि आंशिश रूप से बादलों की आवाजाही से भीषण गर्मी का प्रकोप नहीं देखा जाएगा। गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। इसके बाद अधिकतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखी जाएगी।

दिल्ली मौसम का पूर्वानुमान
ये भी पढ़ें:वर्षा के पैटर्न में बदलाव का कारण है अल नीनो केबीके में अलनीनो से निपटने पर हुई चर्चा
ये भी पढ़ें:अल नीनो के बावजूद इस साल क्यों हो रही इतनी अच्छी बारिश? मौसम विभाग ने बताया

बारिश नहीं होने से उमस कर सकती है परेशान

मौसम विभाग ने 26 से 28 जुलाई के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान के 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं होने के कारण बारिश नहीं होने से उमस परेशान कर सकती है। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बारिश के कारण बुधवार को सुबह नौ बजे दिल्ली का एक्यूआई 65 अंक दर्ज किया गया। एक्यूआई का यह आंकड़ा संतोषजनक की श्रेणी में आता है।

ये भी पढ़ें:यूपी का मौसम, 22 जुलाई: अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi Weather Delhi Weather News Delhi Weather Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।