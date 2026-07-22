दिल्ली में कल का मौसम; इस डेट तक बारिश का दौर, 28 जुलाई तक का वेदर अपडेट
दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को बारिश से मौसम सुहावना हो गया। संगम विहार और सफदरजंग जैसे इलाकों में बारिश से जलभराव की समस्या भी हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में बुधवार को भी बारिश दर्ज की गई। इससे न्यूनतम तापमान गिरकर 25.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया जो सीजन के औसत तापमान से 1.5 डिग्री कम है। संगम विहार और सफदरजंग समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। वहीं कुछ स्थानों पर जलभराव भी हुआ। दिल्ली-NCR में गुरुवार को भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। IMD के अनुसार, 24 जुलाई को भी दिल्ली-एनसीआर में बूंदाबांदी का अनुमान है।
रात को भी बारिश
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहेंगे और अधिकांश जगहों पर बहुत हल्की बारिश होगी जबकि कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश भी देखी जाएगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रात को भी बारिश का अनुमान है। इस दौरान हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जाएगी। हवा के झोंकों की स्पीड कभी-कभी 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।
गुरुवार और शुक्रवार को भी होगी बारिश
मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच एक से दो बार हल्की बारिश की संभावना जताई है। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में शाम से रात के बीच भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 24 जुलाई यानी शुक्रवार को भी दिल्ली एनसीआर में छिटपुट बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। इस दिन दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है।
25 जुलाई से बारिश पर ब्रेक
मौसम विभाग के अनुसार, 25 जुलाई से बारिश थमने की संभावना जताई है। IMD के अनुसार, 25 से 28 जुलाई तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश नहीं होगी और मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि आंशिश रूप से बादलों की आवाजाही से भीषण गर्मी का प्रकोप नहीं देखा जाएगा। गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। इसके बाद अधिकतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखी जाएगी।
बारिश नहीं होने से उमस कर सकती है परेशान
मौसम विभाग ने 26 से 28 जुलाई के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान के 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं होने के कारण बारिश नहीं होने से उमस परेशान कर सकती है। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बारिश के कारण बुधवार को सुबह नौ बजे दिल्ली का एक्यूआई 65 अंक दर्ज किया गया। एक्यूआई का यह आंकड़ा संतोषजनक की श्रेणी में आता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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