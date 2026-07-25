दिल्ली में कल का मौसम; 6 दिन तक बारिश का दौर, दो दिन येलो अलर्ट
Delhi Weather: दिल्ली के साथ ही एनसीआर में शनिवार की सुबह को हल्की बारिश हुई जिसके बाद मौसम सुहावना रहा। मौसम विभाग के अनुसार, बादल छाए रहने के साथ रुक-रुक कर बारिश के जारी रहने की संभावना जताई है।
दिल्ली में शनिवार तड़के हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार और रविवार को तेज हवाओं के साथ दिनभर रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है। हालांकि उमस रहने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया है। इससे उमस से राहत मिलेगी। मौसम विभाग की मानें तो इस पूरे हफ्ते बारिश वाला मौसम रहने की संभावना है।
कल भी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। रात को भी बारिश के आसार हैं। IMD ने रविवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है।
तेज हवाएं चलने की संभावना
मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली के साथ NCR में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ जगहों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली हवाएं चलने की संभावना जताई है। रात के समय भी हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 33 से 35 डिग्री सेल्सियस जबकि सोमवार को इसके 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।
28 जुलाई को भी येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने मंगलवार यानी 28 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में मौसम के ज्यादा खराब रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने। सुबह से दोपहर के बीच अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। शाम या रात को भी बारिश के आसार हैं। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान के 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।
29 जुलाई को बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने बुधवार यानी 29 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इसके बाद कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर जोरदार बारिश भी हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। शाम या रात के समय कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ अलग-अलग जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना है।
कितना रहेगा तापमान?
मौसम विभाग ने 30 जुलाई को दिल्ली में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर बहुत हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना हताई है। गुरुवार को रात के वक्त भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से 29, 30 और 31 जुलाई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई गई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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