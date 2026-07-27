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दिल्ली में कल का मौसम; हो जाएं तैयार, 2 दिन जमकर बरसेंगे बदरा, 31 जुलाई तक का हाल

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-NCR में धूप और उमस परेशान कर रही है। हालांकि मौसम विभाग ने जल्द ही राहत की भी उम्मीद जताई है। IMD ने मंगलवार और बुधवार के लिए गरज-चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 

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दिल्ली में कल से मौसम कूल-कूल होने वाला है।

दिल्ली-NCR में छिटपुट बूंदाबांदी के बीच उमस और गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली में रविवार को धूप और उमस के कारण लोगों को 47 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी का अहसास हुआ। मौसम विभाग ने कल यानी मंगलवार से दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। IMD ने मंगलवार और बुधवार को झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी।

रात को बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली-NCR में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। दोपहर से रात के दौरान कुछ जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है। हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की जा सकती है।

कल से बदलेगा मौसम, येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने कल मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में अलग-अलग जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शाम या रात के समय कई जगहों पर हल्की और कुछ अलग-अलग जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

बुधवार को झमाझम बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने बुधवार यानी 29 जुलाई को दिल्ली-NCR में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शाम या रात के समय भी कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना है।

गुरुवार को भी रिमझिम

मौसम विभाग ने गुरुवार को भी बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। कुछ जगहों पर मध्यम बारिश भी देखी जा सकती है। इस दिन रात के समय भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

31 जुलाई से साफ रहेगा मौसम

IMD ने 31 जुलाई से दिल्ली-एनसीआर में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है। कुल मिलाकर इस हफ्ते दो दिन 28 और 29 जुलाई को दिल्ली के साथ ही NCR के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस पूरे हफ्ते दिल्ली में कभी कभी अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री तो किसी-किसी दिन 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।

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दिल्ली में दो दिन अच्छी बारिश होने की संभावना है।
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47 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी का अहसास

एक दिन पहले रविवार को उमस और तेज धूप से दिल्ली के लोगों ने 47 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी का अहसास किया यानी रविवार को दिल्ली का फील लाइक तापमान यानी महसूस की जानी वाली गर्मी 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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