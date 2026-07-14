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दिल्ली में कल का मौसम; बूंदाबांदी से एक राहत लेकिन दूसरा फैक्टर करेगा परेशान

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में मंगलवार को सुबह के वक्त कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिली। इससे प्रदूषण में थोड़ी राहत मिली। दिल्ली में इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम? कितना जा सकता है तापमान? ताजा अपडेट जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली में कल का मौसम; बूंदाबांदी से एक राहत लेकिन दूसरा फैक्टर करेगा परेशान

दिल्ली में मंगलवार सुबह को रिज समेत कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। इससे पलूशन में कमी देखी गई। सीपीसीबी के अनुसार, मंगलवार को सुबह दिल्ली का एक्यूआई 152 अंक दर्ज किया गया। एक दिन पहले दिल्ली का एक्यूआई 294 अंक तक रिकॉर्ड किया गया था। कुल मिलाकर मौसम के ताजा बदलाव से पलूशन से कुछ राहत तो मिली है लेकिन जोरदार बारिश नहीं होने के कारण दूसरे फैक्टर के तौर पर उमस के बरकरार रहने की संभावना है।

बूंदाबांदी के आसार

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली-NCR के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। अपराह्न या शाम के समय कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। दिन में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं भी चलने की संभावना है। हालांकि बारिश से मिली राहत ज्यादा कायम नहीं रहेगी।

कल कैसा मौसम?

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में 15 से 20 जुलाई के दौरान बारिश नहीं होने का पूर्वानुमान जारी किया है। दिल्ली में 15 जुलाई को अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। बारिश नहीं होने और आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही हवा की धीमी रफ्तार के कारण दिल्ली-एनसीआर के लोगों को उमस परेशान कर सकती है।

नहीं होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, 16 और 17 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में बारिश नहीं होगी। इससे अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखी जाएगी। दिल्ली में 16 और 17 जुलाई को अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। तापमान बढ़ने लेकिन आंशिक रूप से बादलों की मौजूदगी के साथ हवा की स्पीड स्लो रहने के कारण 16 और 17 जुलाई को उमस की चुनौती के बढ़ने का अनुमान है।

इस हफ्ते यह फैक्टर करेगा परेशान

मौसम विभाग ने 18 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में बादलों की मौजूदगी बढ़ने की संभावना जताई है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान एक दिन पहले की तुलना में कुछ कम होकर 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। हालांकि इस दिन भी बारिश नहीं होने से उमस की समस्या बरकरार रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर उमस का एक फैक्टर इस पूरे हफ्ते दिल्ली के साथ ही एनसीआर के लोगों को परेशान करेगा।

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19 और 20 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने 19 और 20 जुलाई को भी दिल्ली एनसीआर में भारी या मध्यम बारिश की संभावना नहीं जताई है। इन दोनों ही तारीखों पर दिल्ली में अधिकत तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। इन दोनों ही दिन दिल्ली में हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। हालांकि 18 जुलाई तक उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी राज्यों में झमाझम बारिश की संभावनाएं बन रही हैं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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