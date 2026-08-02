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दिल्ली में कल का मौसम; इस डेट पर खूब बरसेंगे बदरा, बारिश ने उमस से दी राहत

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में रविवार को तेज हवा के साथ झमाझम बारिश ने उमस और गर्मी से राहत दिलाई। मौसम विभाग के अनुसार, 8 अगस्त तक तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश जारी रहेगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

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दिल्ली में पूरे हफ्ते झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है।

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में रविवार को दोपहर के वक्त तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते यानी 8 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। इस हफ्ते बीच-बीच में जोरदार बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से एक दिन जोरदार बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

रात को भी हो सकती है बारिश

दिल्ली के साथ ही एनसीआर में रविवार को दोपहर के वक्त झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने शाम तक कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलने की संभावना है। रात के समय भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है।

3 अगस्त को भी झमाझम बारिश

मौसम विभाग ने सोमवार 3 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहने और कई जगहों पर सुबह से दोपहर के बीच हल्की बारिश के एक से दो दौर देखे जाने की संभावना जताई है। इस दिन शाम से रात के बीच भी अलग-अलग जगहों पर गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने 3 और 4 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है।

4 अगस्त को जोरदार बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 4 अगस्त को दिल्ली के साथ ही NCR में गरज चमक के साथ ही जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिन बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के एक से दो दौर देखे जाने की संभावना जताई है। इस दिन शाम या रात को भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक रुक-रुक कर रिमझिम बारिश का दौर देखे जाने की संभावना जताई है।

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5 से लेकर 7 अगस्त के दौरान बारिश

मौसम विभाग ने 5 से लेकर 7 अगस्त के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इन तीन दिनों के दौरान शाम या रात के समय भी कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 5 और 8 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है।

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उत्तर पश्चिमी भारत में जारी रहेगी बारिश

मौसम विभाग ने 6 और 7 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत के अलग-अलग हिस्सों में इस पूरे हफ्ते बारिश का दौर बरकरार रहने की संभावना जताई है। आगे भी हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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