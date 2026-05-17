दिल्ली कल का मौसम 18 मई: आसमान से बरसेगी आग, 44 °C तक जाएगा पारा; लू का यलो अलर्ट जारी
Delhi Weather May 18: IMD ने सोमवार, 18 मई के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज गर्मी, लू जैसे हालात और गर्म हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि आने वाले दिनों में यह 45 डिग्री के करीब भी जा सकता है।
Delhi Weather May 18: दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। IMD ने सोमवार, 18 मई के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज गर्मी, लू जैसे हालात और गर्म हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि आने वाले दिनों में यह 45 डिग्री के करीब भी जा सकता है।
40 Km की स्पीड से चल सकती हवाएं
मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को सुबह से ही तेज धूप देखने को मिलेगी। दिन चढ़ने के साथ गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। IMD ने कहा है कि दिन के दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। कुछ समय के लिए हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना भी जताई गई है।
सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा दर्ज तापमान
रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की और बढ़ोतरी हो सकती है।
19-20 मई को लू चलने का येलो अलर्ट जारी
IMD ने 19 और 20 मई के लिए दिल्ली-एनसीआर में लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार साफ आसमान और लगातार तेज धूप के कारण राजधानी में गर्मी और ज्यादा खतरनाक महसूस हो सकती है। खासतौर पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है।
हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा
मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों ने कहा है कि ज्यादा देर तक धूप में रहने से हीट एक्सॉशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। लोगों को पर्याप्त पानी पीने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और जरूरी न हो तो दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली के अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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