दिल्ली में कल का मौसम; अच्छी बारिश का येलो अलर्ट, 8 अगस्त तक का वेदर अपडेट
दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया लेकिन लोगों को 43.4 डिग्री सेल्सियस जैसी उमस महसूस हुई। मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? इस रिपोर्ट में लेटेस्ट वेदर अपडेट…
दिल्ली में सोमवार को उमस के चलते 43 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी महसूस हुई। मौसम विभाग के मुताबिक, शाम साढ़े पांच बजे दिल्ली का तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा लेकिन हवा की गति कम होने और नमी का स्तर 67 फीसदी होने से फील लाइक तापमान यानी महसूस होने वाली गर्मी 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। IMD ने कल मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है।
उमस ने किया परेशान
सोमवार को दिल्ली-NCR के ज्यादातर इलाकों में सुबह से बादल छाए रहे। दिन के समय बीच-बीच में तेज धूप निकली लेकिन बादलों की आवाजाही बरकरार रही। दिल्ली और NCR के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश भी हुई लेकिन अच्छी बारिश नहीं होने के चलते उमस और गर्मी से लोग बेहाल नजर आए। दिल्ली में शाम साढ़े 5 बजे अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया लेकिन फील लाइक तापमान यानी महसूस होने वाली गर्मी 43.4 डिग्री रही।
कल से बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, नमी का स्तर 67 फीसदी और हवा की गति 7.4 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित रहने के चलते फील लाइक तापमान यानी महसूस होने वाली गर्मी का स्तर 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि रात को हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने से उमस से राहत की संभावना है। IMD ने मंगलवार से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के मौसम में बदलाव की संभावना जताई है।
कल जोरदार बारिश का येलो अलर्ट
दिल्ली में मंगलवार को ज्यादातर जगहों पर घने बादलों की मौजूदगी के बीच हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से बुधवार को भी कहीं-कहीं अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है।
दिल्ली की हवा साफ
दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर होने वाली हल्की बारिश या फुहारों के चलते हवा साफ सुथरी बनी हुई है। सोमवार को दिल्ली का एक्यूआई 76 अंक दर्ज किया गया। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-एनसीआर में 8 अगस्त तक रुक-रुक कर रिमझिम बारिश का दौर बरकरार रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, 5 से 8 अगस्त के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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