दिल्ली में कल का मौसम; 4 दिन तेज हवा और झमाझम बारिश की चेतावनी, 2 दिन येलो अलर्ट
Delhi Weather and Barish Forecast: दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने चार दिन तक गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदलने वाला है। IMD की ओर से दिल्ली के साथ ही NCR के अलग-अलग हिस्सों में कुल 4 दिन गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार से दिल्ली वालों को झमाझम बारिश से भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। दिल्ली में 2 दिन गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
50 की स्पीड से हवाएं चलने की चेतावनी
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ बहुत हल्की बारिश देखी जा सकती है। हवा के झोंकों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। कल यानी सोमवार को मौसम के ज्यादा खराब रहने की संभावना है।
कल कैसा रहेगा मौसम?
IMD ने 20 जुलाई को दिल्ली-NCR में बादल छाए रहने और तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं भी चलने का अनुमान है। कल पूरे दिन बारिश के दो से तीन दौर देखे जा सकते है। इससे तापमान में गिरावट आएगी। दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।
दो दिन जोरदार बारिश का येलो अलर्ट
21 और 22 जुलाई को दिल्ली-NCR में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोनों ही दिन बादल छाए रहेंगे। दोनों ही दिन कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के कुछ दौर देखे जाएंगे। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी जिनकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। दोनों ही दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस देखा जाएगा।
23, 24 और 25 जुलाई को कैसा मौसम?
मौसम विभाग ने 23 जुलाई को भी दिल्ली एनसीआर में बादलों की आवाजाही बरकरार रहने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। बारिश का दौर दिन में एक से दो बार देखा जा सकता है। इसके बाद 24 और 25 जुलाई को बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग ने 23, 24 और 25 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान के 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है।
वेदर सिस्टम में बदलाव
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मॉनसून की रेखा हिमालय की तलहटी या ऊपरी हिस्से की तरफ स्थित थी। अब इसके नीचे की तरफ खिसकने के आसार बन रहे हैं। इससे अच्छी बारिश की संभावना है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से 3.8 डिग्री ज्यादा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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