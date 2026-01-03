Hindustan Hindi News
दिल्ली के मंदिर में गला घोंटकर की थी हत्या, पुजारी और पत्नी दोषी करार; 7 जनवरी को सजा का ऐलान

संक्षेप:

पूर्वी दिल्ली के कैलाश नगर में साल 2017 में हुई चंद्रशेखर की हत्या के मामले में अदालत ने मंदिर के पुजारी और उसकी पत्नी को दोषी ठहराया है, जिन्होंने साजिश के तहत गला घोंटकर शव को जलाने का प्रयास किया था।

Jan 03, 2026 05:57 am IST
पूर्वी दिल्ली के कैलाश नगर इलाके में वर्ष 2017 में मंदिर के भीतर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में अदालत ने पुजारी और उसकी पत्नी को दोषी करार दिया है। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुराग ठाकुर की अदालत ने पुजारी लखन दुबे और उसकी पत्नी कमलेश को हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मृतक चंद्रशेखर का शव 27 सितंबर 2017 को उसी मंदिर के कमरे में मिला था, जहां लखन दुबे पुजारी के रूप में कार्यरत था। मंदिर के सभी कमरों और सीढ़ियों की चाबियां उसी के पास थीं। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि हत्या में पुजारी और उसकी पत्नी की संलिप्तता थी।

खाने में नींद की गोली मिलाईं

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 सितंबर 2017 को कमलेश चंद्रशेखर को यह कहकर दिल्ली लाई कि उसका पति बाहर गया हुआ है। आरोप है कि उसने खाने में नींद की गोलियां मिलाईं। जब चंद्रशेखर बेहोश हो गया, तो दोनों ने मिलकर रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद पहचान छिपाने और सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से शव को आग लगा दी गई। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा है। दोषी दंपति की सजा पर सात जनवरी को दलीलें सुनी जाएंगी।

आरोपी को बरी करने का आदेश का बरकरार रखा

उच्च न्यायालय ने लूट के एक मामले में आरोपी को बरी किए जाने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए अभियोजन की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बरी के आदेश में हस्तक्षेप तभी किया जा सकता है, जब निचली अदालत का फैसला स्पष्ट रूप से गलत या तथ्यों से परे हो। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने नवंबर 2014 में सत्र अदालत द्वारा पारित बरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है।

