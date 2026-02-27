सोना-चांदी देखकर भी नहीं डोला ईमान! कबाड़ी ने अलमारी से मिले 10 लाख के गहने वापस लौटाए
राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने मानवता पर विश्वास और गहरा कर दिया है। रोहिणी सेक्टर-26 में रहने वाली चांदनी कुमारी नाम की एक महिला ने अपनी पुरानी लोहे की अलमारी कबाड़ में बेच दी थी। उसे पता नहीं था कि जिस अलमारी को वह बेकार समझकर बेच रही हैं, उसके लॉकर में करीब 10 लाख रुपये के गहने रखे हैं।
रोहिणी सेक्टर-16 में कबाड़ की दुकान चलाने वाले 35 वर्षीय अशरफ मलिक ने जब अगले दिन वह अलमारी खोली तो उसके लॉकर के अंदर एक स्टील का डिब्बा मिला। उसमें सोने के झुमके, नथ, अंगूठियां, मंगलसूत्र और 20 तोले चांदी के आभूषण रखे हुए थे। इस डिब्बे में लगभग 7 तोला सोना और काफी मात्रा में चांदी मौजूद थी।
लालच पर भारी पड़ी नैतिकता
लाखों की कीमत के सोने-चांदी के गहने देखकर भी अशरफ के मन में जरा भी लालच नहीं आया। उन्होंने तुरंत अपने बड़े भाई नौशाद मलिक और अपने कर्मचारियों को इस बारे में सूचित किया। इसके बाद उन दोनों भाइयों ने यह फैसला लिया कि वे इन गहनों को उनके असली मालिक तक जरूर पहुंचाएंगे। उन्होंने उस कर्मचारी (सरताज) से संपर्क किया, जो उस अलमारी खरीदकर लाया था, ताकि उसके असली मालिक का पता लगाया जा सके।
कबाड़ी को ढूंढ़ रहा था परिवार
अलमारी बेचे जाने के अगले दिन चांदनी को भी अपनी बड़ी भूल का एहसास हो चुका था। गहनों के अलमारी के साथ चले जाने की खबर से परिवार सदमे में था। वो उस कबाड़ी को ढूंढ रहे थे, जो अलमारी खरीदकर ले गया था। इस बीच, अशरफ की ओर से उन्हें मैसेज मिला कि उनके गहने सुरक्षित हैं।
सम्मान के साथ सौंपी अमानत
दोपहर को चांदनी और उनके पति सुनील कबाड़ी अशरफ की दुकान पर पहुंचे। वहां अशरफ और नौशाद ने गहनों के सही मालिक की पहचान सुनिश्चित करने के बाद गहने उन्हें सौंप दिए। अपनी खोई अमानत वापस पाकर परिवार भी काफी खुश है। उन्होंने दोनों भाइयों की ईमानदारी की जमकर सराहना की। अशरफ और नौशाद मलिक के इस कार्य ने साबित कर दिया कि आज भी ईमानदारी और नेकदिली जिंदा है।