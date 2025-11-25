दिल्ली के ज्वाला नगर में बड़ा हादसा, भरभराकर गिर गई इमारत, 5 घायल
दिल्ली के ज्वाला नगर में आज बड़ी घटना हो गई। यहां एक इमारत का कुछ हिस्सा भर-भराकर गिर गया। मौके पर दमकल विभाग (Fire Department) और DDMA की टीमें पहुंच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया है। अचानक हुई इस घटना में 5 लोगों के घायल होने की खबर है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, विवेक विहार के ज्वाला नगर में इमारत गिरने और उसके नीचे कुछ लोगों के मलबे में फंसने के संबंध में दो कॉल प्राप्त हुई थीं। मौके पर पहुंचने पर, परिवार के सदस्यों में से एक अविनिश (पिता: स्वर्गीय मनबीर सिंह, पता: मकान नंबर 239/C, गली नंबर 6, ज्वाला नगर, दिल्ली), वहां मिला।
उसने बताया कि वे अपने ऊपर बताए गए मकान की तीसरी मंजिल पर एक हॉल का निर्माण करवा रहे थे और आज ही नई बनी छत गिर गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 9:50 बजे इमारत गिरने की कॉल मिलने के बाद, पांच दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। अधिकारी ने कहा, "पांच घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। बचाव अभियान जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मलबे के नीचे कोई और व्यक्ति फंसा तो नहीं है।"