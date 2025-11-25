दिल्ली के ज्वाला नगर में बड़ा हादसा, भरभराकर गिर गई इमारत, 5 घायल

संक्षेप: दिल्ली के ज्वाला नगर में आज बड़ी घटना हो गई। यहां एक इमारत का कुछ हिस्सा भर-भराकर गिर गया। मौके पर दमकल विभाग (Fire Department) और DDMA की टीमें पहुंच गई हैं और रेसक्यू ऑपरेशन चालू हो गया है। हालांकि अभी किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है।

दिल्ली के ज्वाला नगर में आज बड़ी घटना हो गई। यहां एक इमारत का कुछ हिस्सा भर-भराकर गिर गया। मौके पर दमकल विभाग (Fire Department) और DDMA की टीमें पहुंच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया है। अचानक हुई इस घटना में 5 लोगों के घायल होने की खबर है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, विवेक विहार के ज्वाला नगर में इमारत गिरने और उसके नीचे कुछ लोगों के मलबे में फंसने के संबंध में दो कॉल प्राप्त हुई थीं। मौके पर पहुंचने पर, परिवार के सदस्यों में से एक अविनिश (पिता: स्वर्गीय मनबीर सिंह, पता: मकान नंबर 239/C, गली नंबर 6, ज्वाला नगर, दिल्ली), वहां मिला।