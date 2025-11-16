Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi judge holds court at her home 3 am to send money laundering accused to ED custody in pm awas yojana flats scam
दिल्ली की जज ने सुबह 3 बजे घर पर लगाई कोर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को ED की कस्टडी में भेजा

संक्षेप: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोपी को ईडी की कस्टडी में भेजने के लिए शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे अपने घर पर अदालत गई थी।

Sun, 16 Nov 2025 09:37 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोपी को ईडी की कस्टडी में भेजने के लिए शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे अपने घर पर अदालत गई थी। ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर स्वराज सिंह यादव पर गुरुग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बने फ्लैटों को अवैध रूप से कैश में बेचने का आरोप है। यादव के ठिकानों पर गुरुवार दिनभर चली ईडी की छापेमारी के बाद ईडी ने देर रात आरोपी को हिरासत में ले लिया।

ईडी ने यह कदम पीएम आवास योजना के फ्लैटों की अवैध बिक्री से प्राप्त 222 करोड़ रुपये से अधिक के धन की कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में उठाया है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ये फ्लैट नए खरीदारों को 40-50 लाख रुपये की बढ़ी हुई कीमत पर बेचे गए थे। ये उन मूल आवंटियों के साथ धोखाधड़ी करके बेचे गए थे जिनका आवंटन रद्द कर दिया गया था और उनकी जमा राशि भी वापस नहीं की गई थी। एक फ्लैट की मूल कीमत 26.5 लाख रुपये थी।

घोटाले रकम से बनाईं निजी संपत्तियां : ईडी

ईडी ने कहा कि आरोपी ने घोटाले की इस रकम से देश-विदेश में निजी संपत्तियां बनाईं, जिनमें महाराष्ट्र के वेयर गांव में 500 एकड़, पुणे-अलीबाग रोड पर 100 एकड़, हिमाचल प्रदेश के तीर्थन घाटी में साईं रूपा रिजॉर्ट्स और बोस्टन (अमेरिका) में जमीन के अलावा ब्रिटेन में वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने इतनी सुबह-सुबह जज के समक्ष आरोपी को उनके आवास पर पेश करते हुए दलील दी, ''गिरफ्तार व्यक्ति की तलाश सुबह 6.55 बजे शुरू हुई और उसे सुप्रीम कोर्ट तथा विभिन्न हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार तलाशी के 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाना है।''

सुबह 3.05 बजे जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई तब आरोपी के वकील रास्ते में थे और जब तक दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हुई, तब तक सुबह के 6.30 बज गए थे। इसके बाद जज ने आरोपी को 28 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। जज ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि आरोपी को उसी दिन दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाए।

ईडी ने आरोपी बिल्डर स्वराज सिंह यादव पर 2006 से देशव्यापी मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला करने और गुरुग्राम, मुंबई, जयपुर और कोटपुतली में हजारों खरीदारों को ठगने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने एक संबंधित इन-हाउस कंस्ट्रक्शन एजेंसी के जरिये कथित घोटाले को अंजाम देकर घर खरीदारों के 222 करोड़ रुपये हड़प लिए।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
