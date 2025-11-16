दिल्ली की जज ने सुबह 3 बजे घर पर लगाई कोर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को ED की कस्टडी में भेजा

संक्षेप: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोपी को ईडी की कस्टडी में भेजने के लिए शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे अपने घर पर अदालत गई थी।

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोपी को ईडी की कस्टडी में भेजने के लिए शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे अपने घर पर अदालत गई थी। ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर स्वराज सिंह यादव पर गुरुग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बने फ्लैटों को अवैध रूप से कैश में बेचने का आरोप है। यादव के ठिकानों पर गुरुवार दिनभर चली ईडी की छापेमारी के बाद ईडी ने देर रात आरोपी को हिरासत में ले लिया।

ईडी ने यह कदम पीएम आवास योजना के फ्लैटों की अवैध बिक्री से प्राप्त 222 करोड़ रुपये से अधिक के धन की कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में उठाया है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ये फ्लैट नए खरीदारों को 40-50 लाख रुपये की बढ़ी हुई कीमत पर बेचे गए थे। ये उन मूल आवंटियों के साथ धोखाधड़ी करके बेचे गए थे जिनका आवंटन रद्द कर दिया गया था और उनकी जमा राशि भी वापस नहीं की गई थी। एक फ्लैट की मूल कीमत 26.5 लाख रुपये थी।

घोटाले रकम से बनाईं निजी संपत्तियां : ईडी ईडी ने कहा कि आरोपी ने घोटाले की इस रकम से देश-विदेश में निजी संपत्तियां बनाईं, जिनमें महाराष्ट्र के वेयर गांव में 500 एकड़, पुणे-अलीबाग रोड पर 100 एकड़, हिमाचल प्रदेश के तीर्थन घाटी में साईं रूपा रिजॉर्ट्स और बोस्टन (अमेरिका) में जमीन के अलावा ब्रिटेन में वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने इतनी सुबह-सुबह जज के समक्ष आरोपी को उनके आवास पर पेश करते हुए दलील दी, ''गिरफ्तार व्यक्ति की तलाश सुबह 6.55 बजे शुरू हुई और उसे सुप्रीम कोर्ट तथा विभिन्न हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार तलाशी के 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाना है।''

सुबह 3.05 बजे जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई तब आरोपी के वकील रास्ते में थे और जब तक दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हुई, तब तक सुबह के 6.30 बज गए थे। इसके बाद जज ने आरोपी को 28 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। जज ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि आरोपी को उसी दिन दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाए।