जोधपुर में हुए प्यार का दिल्ली में अंत; सनकी आशिक ने की गर्लफ्रेंड की थी हत्या, ये थी वजह

दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित किराये के मकान में युवती की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में 8 अक्टूबर को युवती के प्रेमी को हरियाणा के हांसी से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हिमांशु ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 05:36 AM
दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित किराये के मकान में युवती की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में 8 अक्टूबर को युवती के प्रेमी को हरियाणा के हांसी से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हिमांशु ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने युवती के मोबाइल में उसकी एक अन्य युवक के साथ फोटो देख ली थी। इसके बाद उसने गुस्से में प्रेमिका को चाकू से गोद डाला।

डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि कोटला मुबारकपुर थाना पुलिस को 7 अक्टूबर की शाम प्रताप गली, नानक चंद बस्ती स्थित एक घर की सीढ़ियों पर खून फैले होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और इमारत की पहली मंजिल पर बने कमरे का दरवाजा खोला, तो वहां 25 वर्षीय युवती खून से लथपथ पड़ी थी। उसके चेहरे, गर्दन और कंधे पर चाकू से वार के गंभीर घाव थे। पुलिस ने युवती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवती का नाम साक्षी गुरुंग है। वह किराये के मकान में अकेली रहती थी। उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है।

कैमरे से मिला सुराग : हत्याकांड के खुलासे के लिए एसीपी ऑपरेशन अरविंद कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो आरोपी हरियाणा जाने के साथ उसकी पहचान हो गई।

जोधपुर से शुरू हुई मोहब्बत का दिल्ली में अंत

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी और साक्षी की मुलाकात करीब चार महीने पहले राजस्थान के जोधपुर में हुई थी। दोनों में पहले दोस्ती हुई, जो बाद में मोहब्बत में बदल गई। आरोपी ने बताया कि साक्षी का पहले भी किसी युवक से प्रेम संबंध था। हिमांशु इसे लेकर आशंकित रहता था। इसे लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ था। हिमांशु 5 अक्टूबर को साक्षी से मिलने कोटला मुबारकपुर आया था। 7 अक्टूबर को हिमांशु ने साक्षी के मोबाइल में उसकी दूसरे युवक के साथ फोटो देखी। इसे लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। इस दौरान हिमांशु ने चाकू उठाया और साक्षी पर हमला कर दिया।

गैंगस्टरों से प्रभावित

जांच में सामने आया कि 25 वर्षीय हिमांशु ढाणा खुर्द का रहने वाला है और दसवीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। आरोपी पर 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह हरियाणा की गैंगस्टर जीवनशैली से प्रभावित था। वह कई गैंगस्टरों को ऑनलाइन फॉलो करता है। उनके पोस्ट भी शेयर करता था।