दिल्ली के JLN स्टेडियम में आवारा कुत्तों का कहर, जापानी और केन्याई कोच को काटा

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान आवारा कुत्ते ने जापान और केन्या के दो कोचों को काट लिया।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 08:56 PM
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक आवारा कुत्ते ने प्रैक्टिस ट्रैक पर ट्रेनिंग दे रहे जापान के कोच मेइको ओकुमात्सु और केन्या के कोच डेनिस मारागिया को काट लिया। यह घटना विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान हुई, जब दोनों कोच अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है।

तुरंत मिली मेडिकल हेल्प

घटना के तुरंत बाद दोनों कोच को स्टेडियम के एथलीट मेडिकल रूम में प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। इलाज के बाद दोनों कोच को सुरक्षित उनके होटल पहुंचा दिया गया। दोनों की हालत अब स्थिर है, लेकिन इस घटना ने आयोजकों और प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए।

क्या बोले चैंपियनशिप के आयोजक?

पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन समिति ने इस घटना पर सफाई दी। समिति ने बताया कि 21 अगस्त 2025 को दिल्ली नगर निगम (MCD) को स्टेडियम से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए औपचारिक अनुरोध किया गया था। एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चैंपियनशिप शुरू होने से पहले ही परिसर को साफ कर दिया था। आयोजकों ने यह भी बताया कि पहले दिन से ही स्टेडियम में डॉग-कैचिंग वाहन तैनात किए गए हैं, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

लेकिन, समिति ने एक गंभीर समस्या की ओर इशारा किया। उनके मुताबिक, कुछ लोग बार-बार स्टेडियम के आसपास आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जिसके चलते कुत्ते दोबारा परिसर में घुस आते हैं। इस लापरवाही के चलते प्रैक्टिस ट्रैक पर यह हादसा हुआ।

दिल्ली में आवारा कुत्तों का बढ़ता खतरा

दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या कोई नई बात नहीं है। हाल ही में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया था। पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए, लेकिन एनिमल एनजीओ के विरोध के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव किया। अब तीन जजों की बेंच ने कहा है कि कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद छोड़ दिया जाए। हालांकि, रेबीज या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को टीकाकरण के बाद शेल्टर में रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक लगा दी गई है।