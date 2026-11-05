दिल्ली में 20 लाख लोगों को मिलेगा घर, मेंटिनेंस चार्ज सहित कितनी रकम चुकानी होगी?
दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिलने जा रहा है। इस योजना से करीब 20 लाख लोगों को फायदा होगा। मगर सवाल है- क्या यह योजना मुफ्त है? या फिर इसके लिए रकम चुकानी होगी? अगर पैसे देने होंगे तो कितने रुपये देने होंगे?
दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिलने जा रहा है। इस योजना से करीब 20 लाख लोगों को फायदा होगा। मगर सवाल है- क्या यह योजना मुफ्त है? या फिर इसके लिए रकम चुकानी होगी? अगर पैसे देने होंगे तो कितने रुपये देने होंगे? शुरूआती तौर पर 2 मोटी रकम देनी होंगी। इसमें मेंटिनेंस के पैसे भी शामिल हैं। वहीं घर अलॉट होने के बाद बिजली-पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य तरह के पैसे लाभार्थी को खद ही चुकाने होंगे।
घर के लिए 1.5 लाख रुपये चुकाने होंगे
योजना के मुताबिक, पात्र झुग्गी निवासी को वैकल्पिक आवास के लिए 1.50 लाख रुपये का अंशदान देना होगा। यह राशि दिल्ली सरकार की ओर से समय-समय पर अधिसूचित दर के अनुसार बदल भी सकती है। मकान प्राथमिकता के आधार पर उसी जगह या उस झुग्गी बस्ती के तीन किलोमीटर के दायरे में मुहैया कराया जाएगा। यदि इस दायरे में घर उपलब्ध कराना संभव नहीं हुआ तो संबंधित एजेंसी की मंजूरी से दूसरी जगह पर भी पुनर्वास किया जा सकता है।
मेंटिनेंस चार्ज के 50 हजार रुपये भी देने होंगे
इसके अलावा प्रत्येक लाभार्थी से 50 हजार रुपये एकमुश्त कॉर्पस फंड के तौर पर लिए जाएंगे। यह रकम पहली बार आवास आवंटित होने की तारीख से पांच साल तक कॉमन एरिया और सुविधाओं के रखरखाव पर खर्च होगी। इसमें लिफ्ट, पानी की व्यवस्था, सीवरेज, बिजली से चलने वाले कॉमन मशीनें, सफाई और सुरक्षा जैसी सुविधाओं को चलाने वाला खर्च शामिल होगा।
यह फंड संबंधित नोडल एजेंसी या जमीन की मालिक एजेंसी के पास रहेगा। इसकी मूल राशि पांच साल में सालाना आधार पर पांच किस्तों में जारी की जाएगी। रखरखाव पर इस रकम से अधिक खर्च होने पर संबंधित एजेंसी को अतिरिक्त रुपये खुद खर्च करने होंगे। पांच साल बाद बची हुई मूल रकम और उस पर मिला ब्याज लाभार्थी एसोसिएशन को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद एसोसिएशन ही रखरखाव का खर्च उठाएगी और निवासियों से नियमित मेंटिनेंस चार्ज तय करके वसूलेगी।
10 साल बाद मिल सकता है मालिकाना हक
नीति में वैकल्पिक आवास को 10 साल की लॉक-इन अवधि के साथ लीज पर देने का प्रावधान है। इस अवधि के बाद बकाया भुगतान, बिजली-पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य लागू शुल्क चुकाने तथा निर्धारित शर्तें पूरी करने पर मकान का मालिकाना हक लाभार्थी या उसके उत्तराधिकारी के नाम ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए अलग से कन्वर्जन चार्ज नहीं देना होगा।
दो कमरों के साथ क्या-क्या सुविधाएँ मिलेंगी
घर में मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो दो कमरों वाला मकान देने का प्रावधान है। इसमें एक हॉल, एक बेडरूम, रसोईघर, बाथरूम, शौचालय और बालकनी के साथ अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल होंगी। इस तरह लाभार्थी परिवार को घर पाने के लिए शुरुआती तौर पर दो लाख रुपये की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि, आने वाले समय में कुल खर्च में बिजली-पानी, प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य लागू भी जुड़ेंगे। पांच साल बाद नियमित मेंटिनेंस का खर्च भी परिवारों को उठाना होगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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