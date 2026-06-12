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दिल्ली के 'शापित' CM आवास पर चलेगा बुलडोजर, क्या है रेखा गुप्ता सरकार का प्लान

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के 33 शाम नाथ मार्ग पर स्थित ये दो मंजिला बंगला सालों से विरान पड़ा है। लोग इसके इतिहास के चलते इसे सालों से मनहूस मानते आए हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार इसे तुड़वाकर एक नए रूप में तैयार करने की योजना बना रही है। 

दिल्ली के 'शापित' CM आवास पर चलेगा बुलडोजर, क्या है रेखा गुप्ता सरकार का प्लान

33 शाम नाथ मार्ग। ये वो पता है जो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सालों से मनहूस माना जाता है। मुख्यमंत्री आवास के तौर पर चुना गए इस पते पर मौजूद बंगले को अब दिल्ली सरकार जल्द ही ध्वस्त करने वाली है। सालों से विरान पड़े इस बंगले के इतिहास को दिल्ली सरकार हमेशा के लिए बदलने जा रही है और इसे पुर्नविकसित करने की योजना बना रही है। सरकार इस भव्य बंगले की जगह दिल्ली का पहला समर्पित आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का मुख्यालय बनाएगी। 5 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा में फैला ये दो मंजिला बंगला लंबे समय से अंधविश्वास की नजर से देखा जाता है। कई लोग इस मनहूस और शापित मानते हैं। ऐसे में इसे ध्वस्त कर डीडीएमए का हेडक्वार्टर बनाए जाने का फैसला काफी बड़ा माना जा रहा है। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार के इस कदम से ना सिर्फ बड़ी आपदा से निपटने के लिए एक मजबूत सेंटर मिलेगा, बल्कि इस बंगले से जुड़ा अंधविश्वास भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सरकार इसमें एक मॉडर्न इमरजेंसी ऑपरेशन्स सेंटर (EOC) भी बनाएगी।

क्यों माना जाता है शापित?

ये बंगला 1920 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। इसमें कई बड़े लॉन, कॉन्फ्रेंस रूम, बड़े बगीचे और स्टार्फ क्वार्टर शामिल हैं। ये विधानसभा के पास स्थित है। यही वजह है कि आजादी के बाद इसे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के तौर पर चुना गया था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, लोग इसे अंधविश्वास से जोड़कर देखने लगे। वजह हां रहने वाले मुख्यमंत्रियों की राजनीतिक करियर में आने वाले उतार चढ़ाव थे। एक के बाद एक इन घटनाओं को देखते हुए बाद में कोई भी मुख्यमंत्री यहां रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।

यहां रहने वाले आखिरी प्रमुख सरकारी अधिकारी जैस्मीन शाह थे, जो दिल्ली डायलॉग कमीशन के वाइस-चेयरपर्सन थे। लेकिन साल 2022 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शाह को उनके पद से हटाने के लिए कह दिया। उन पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप था।

क्यों किया जा रहा पुर्नविकसित

राजनीतिक गलियारों में भले ही इसे अंधविश्वास को खत्म करने से जोड़कर देखा जा रहा हो लेकिन एक वजह ये भी है कि दिल्ली में डीडीएमए के लिए कोई अलग इमारत नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि इसके चलते आपदा प्रबंधन से जुडे काम अलग-अलग ऑफिसों में होते हैं। डीडीएमए का एक समर्पित मुख्यालय बनने से आपदा के समय तालमेल बनाने में आसानी होगी

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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