बदलेगी दिल्ली के शापित बंगले की कहानी, यहां जो भी मुख्यमंत्री रहा उसकी सरकार गई!

संक्षेप: दिल्ली के 33 श्याम नाथ मार्ग स्थित वह ऐतिहासिक बंगला, जिसे पिछले दो दशकों से 'शापित' माना जाता है, अब जल्द ही नया मेहमान पा सकता है, क्योंकि समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्रज इसमें रहने की योजना बना रहे हैं, हालांकि उन्होंने अभी इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी नहीं दी है।

Wed, 15 Oct 2025 10:01 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
दिल्ली के 33 श्याम नाथ मार्ग पर स्थित वह बंगला, जो पिछले दो दशकों से खाली पड़ा था और जिसे 'शापित' माना जाता है, अब जल्द ही नया मेहमान पा सकता है। खबर है कि दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्रज इस ऐतिहासिक बंगले में रहने की योजना बना रहे हैं। लेकिन क्या वह इसकी बदनामी को चुनौती दे पाएंगे, या यह बंगला अपनी 'मनहूस' छवि को और मजबूत करेगा?

बंगले की बदनामी की कहानी

1920 के दशक में बना यह दो मंजिला औपनिवेशिक बंगला कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के रूप में बनाया गया था। लेकिन इसकी बदनामी की शुरुआत तब हुई, जब 1952 में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश यहां आए। उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 1955 में खत्म हो गया। इसके बाद 1993 में जब दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की व्यवस्था शुरू हुई, तो यह बंगला तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना को आवंटित किया गया। लेकिन हवाला घोटाले ने उनकी कुर्सी छीन ली और यहीं से बंगले को शापित माना जाने लगा।

बात इतनी बढ़ी कि नौकरशाहों और राजनेताओं में इस बंगले के बारे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। खुराना के बाद आए मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा ने भी इस बंगले में रहने से परहेज किया और इसे सिर्फ कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया। उनकी कुर्सी भी कार्यकाल पूरा होने से पहले चली गई। फिर शीला दीक्षित ने तो इस बंगले में कदम रखने से ही इनकार कर दिया और अपनी मथुरा रोड वाले बंगले में रहीं।

कौन था यहां का आखिरी किरायेदार?

इस बंगले का आखिरी बड़े किरायेदार तत्कालीन श्रम मंत्री दीप चंद बंधु थे। 2003 में उन्होंने इसकी बदनामी को नकारते हुए यहां रहना शुरू किया, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक गंभीर बीमारी ने उनकी जान ले ली और इसके बाद से यह बंगला पूरी तरह खाली हो गया। 2013 में आईएएस अधिकारी शक्ति सिन्हा ने कुछ समय के लिए यहां रहने की हिम्मत दिखाई, लेकिन वह भी जल्द ही रिटायरमेंट लेकर चले गए।

नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद

अब समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्रज इस बंगले में रहने का प्लान बना रहे हैं। फिलहाल वह 8 राज निवास मार्ग पर चार बंगलों में से एक में रहते हैं, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी रहती हैं। इंद्रज नया ठिकाना तलाश रहे हैं और PWD के अधिकारियों ने उन्हें इस बंगले का विकल्प दिखाया है। एक अधिकारी ने बताया, 'हमने मंत्री जी को इस बंगले की बदनामी के बारे में बता दिया है, लेकिन वह इसे देख चुके हैं।'

हालांकि, इंद्रज ने अभी इस प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, 'मेरे कार्यालय ने बंगला देखा है, लेकिन अभी कोई पक्का प्लान नहीं है।'

बंगले का बदलता चेहरा

पिछले कुछ सालों में इस बंगले को कई बार नया रोल देने की कोशिश की गई। कभी इसे स्टेट गेस्ट हाउस बनाया गया, तो कभी 2015 में आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (DDDC) का ऑफिस बनाया। लेकिन 2022 में DDDC भंग होने के बाद इसका ऑफिस भी सील हो गया। अब इस परिसर में उपराज्यपाल के कार्यालय के कुछ कर्मचारी काम करते हैं।