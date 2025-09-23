पहले लगा गिरने से हुई मौत, पोस्टमॉर्टम ने खोला अलग राज; दिल्ली में ब्रिटिश महिला की हत्या

दिल्ली के जंतर-मंतर इलाके में रहने वाली 85 वर्षीय ब्रिटिश महिला पॉलिन क्राउथर ऐन की मौत का सच अब सामने आ गया है, पुलिस ने शुरू में इसे दुर्घटना माना था लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने का खुलासा हुआ है।

दिल्ली के जंतर मंतर लेन के शांत और रसूखदार इलाके में बने हाउस नंबर 7 में रहने वाली 85 वर्षीय ब्रिटिश महिला पॉलिन क्राउथर ऐन की मौत ने एक नया मोड़ ले लिया है। शुरू में इसे घर में गिरने से हुई दुर्घटना माना गया, लेकिन अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पॉलिन की मौत गिरने से नहीं, बल्कि गला घोंटकर की गई हत्या से हुई।

शुरुआती जांच और चौंकाने वाला सच 30 जुलाई को पॉलिन को उनकी नौकरानी ने बेहोशी की हालत में पाया। नौकरानी ने तुरंत उनके बेटे, बहू और पोते को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस को कुछ खून के धब्बे मिले, जिसके बाद अनुमान लगाया गया कि शायद वह गिर गई थीं। परिवार ने उनका अंतिम संस्कार किया और 10 अगस्त को एक प्रार्थना सभा भी आयोजित की। उस समय किसी को कोई शक नहीं हुआ। लेकिन डेढ़ महीने बाद आई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने सबको सकते में डाल दिया।

पुलिस की तफ्तीश और मर्डर केस पोस्टमॉर्टम में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया। डीसीपी देवेश महला की अगुआई में जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस ने एक मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग की है, जो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का विश्लेषण करेगा। साथ ही, फॉरेंसिक जांच के लिए विसरा (आंतरिक अंग) का विश्लेषण भी किया जा रहा है।

रहस्यमयी परिस्थितियां और सवाल पुलिस के मुताबिक, पॉलिन अपने भारतीय मूल के पति की मृत्यु के बाद अक्सर भारत और ब्रिटेन के बीच यात्रा करती थीं। पिछले एक-दो महीने से वह दिल्ली में थीं। घटना वाले दिन उन्हें उनके कमरे में बेहोश पाया गया था। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हत्या का मकसद क्या था। क्या यह कोई जान-पहचान वाला था? या फिर कोई और राज छिपा है?

क्या कोई बाहरी व्यक्ति शामिल था? पॉलिन के घर का मुख्य हिस्सा एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर के पास है, जहां दिनभर लोगों का आना-जाना लगा रहता है। फिर भी, पुलिस का कहना है कि जबरन घुसपैठ की संभावना कम है, क्योंकि घर में कोई तोड़फोड़ के निशान नहीं मिले। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस दिन घर में कौन-कौन आया था।