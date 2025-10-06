दिल्ली में डॉक्टर के मर्डर में वॉन्टेड नेपाली 'भीम' ने रची थी BJP नेता के घर चोरी की साजिश, नौकर का खुलासा

गुरुग्राम सेक्टर-49 स्थित आर्किड पिटाल्स सोसाइटी में रहने वाली भाजपा की एक नेता ममता भारद्वाज के घर हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार घरेलू नौकर युवराज थापा ने अहम खुलासा किया है। उसने बताया कि इस चोरी में कुख्यात अपराधी भीम बहादुर जोरा शामिल था।

गुरुग्राम सेक्टर-49 स्थित आर्किड पिटाल्स सोसाइटी में रहने वाली भाजपा की एक नेता ममता भारद्वाज के घर हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार घरेलू नौकर युवराज थापा ने अहम खुलासा किया है। उसने बताया कि इस चोरी में कुख्यात अपराधी भीम बहादुर जोरा शामिल था, जिसे उसने घर की जानकारी दी थी। जांच में सामने आया कि भीम, दिल्ली के जंगपुरा इलाके में एक बुजुर्ग डॉक्टर योगेश चंद्र पॉल की हत्या के मामले में भी वॉन्टेड है।

गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा के अनुसार, भीम बहादुर जोरा संगठित अपराधी है, जो चोरी की वारदातों में घरेलू नौकरों का इस्तेमाल करता है। वह नए आए नौकरों से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर उनसे घर की जानकारी हासिल करता है और फिर वारदात को अंजाम देता है। इसी तरह जंगपुरा में डॉक्टर की हत्या में घरेलू नौकर बसंती ने भी घर की जानकारी दी थी।

पुलिस का कहना है कि आरोपी दिल्ली और हरियाणा दोनों जगह की वारदातों में शामिल है। दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही हैं।