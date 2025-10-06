delhi jangpura doctor murder wanted nepali criminal bhim mastermind gurugram bjp leader home theft दिल्ली में डॉक्टर के मर्डर में वॉन्टेड नेपाली 'भीम' ने रची थी BJP नेता के घर चोरी की साजिश, नौकर का खुलासा, Ncr Hindi News - Hindustan
Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामMon, 6 Oct 2025 03:40 PM
दिल्ली में डॉक्टर के मर्डर में वॉन्टेड नेपाली 'भीम' ने रची थी BJP नेता के घर चोरी की साजिश, नौकर का खुलासा

गुरुग्राम सेक्टर-49 स्थित आर्किड पिटाल्स सोसाइटी में रहने वाली भाजपा की एक नेता ममता भारद्वाज के घर हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार घरेलू नौकर युवराज थापा ने अहम खुलासा किया है। उसने बताया कि इस चोरी में कुख्यात अपराधी भीम बहादुर जोरा शामिल था, जिसे उसने घर की जानकारी दी थी। जांच में सामने आया कि भीम, दिल्ली के जंगपुरा इलाके में एक बुजुर्ग डॉक्टर योगेश चंद्र पॉल की हत्या के मामले में भी वॉन्टेड है।

गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा के अनुसार, भीम बहादुर जोरा संगठित अपराधी है, जो चोरी की वारदातों में घरेलू नौकरों का इस्तेमाल करता है। वह नए आए नौकरों से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर उनसे घर की जानकारी हासिल करता है और फिर वारदात को अंजाम देता है। इसी तरह जंगपुरा में डॉक्टर की हत्या में घरेलू नौकर बसंती ने भी घर की जानकारी दी थी।

पुलिस का कहना है कि आरोपी दिल्ली और हरियाणा दोनों जगह की वारदातों में शामिल है। दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली के पॉश इलाके जंगपुरा इलाके में 10 मई 2024 को 63 वर्षीय डॉक्टर योगेश चन्द्र पॉल की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड के मामले में मृतक डॉक्टर के घर काम करने वाली नौकरानी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों में 62 वर्षीय बसंती, हिमांशु जोशी और आकाश जोशी शामिल हैं। हिमांशु और आकाश दोनों सगे भाई हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वारदात की मास्टरमाइंड बसंती है। उसने अपनी सहेली के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। इसके बाद अपने जानकारों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हत्या में शामिल अन्य आरोपी वारदात के बाद नेपाल भाग गए थे। नौकरानी बसंती को हिरासत में लिए जाने के बाद उसने बताया कि पूरी वारदात उसकी मुखबिरी पर हुई थी और वही इस वारदात की मास्टरमाइंड है।