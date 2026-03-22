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ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर घसीटता ले गया ड्राइवर, दिल्ली का वीडियो वायरल

Mar 22, 2026 04:31 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली के जनकपुरी में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार की बोनट पर घसीटने का मामला सामने आया है। इस घटना में पुलिसकर्मी को चोट भी आई है। घटना लाल साईं मार्ग के पास 21 मार्च की बताई जा रही है।

ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर घसीटता ले गया ड्राइवर, दिल्ली का वीडियो वायरल

दिल्ली के जनकपुरी में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार की बोनट पर घसीटने का मामला सामने आया है। इस घटना में पुलिसकर्मी को चोट भी आई है। घटना लाल साईं मार्ग के पास 21 मार्च की बताई जा रही है। घटना करीब 5 बजकर 52 मिनट की है। चेकिंग के दौरान एक कार को रुकने का इशारा किया था लेकिन उसने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की और इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात एक कॉन्सटेबल को टक्कर लग गई। पुलिस नशे में गाड़ी चलाने वालों की जांच कर रही थी। इसी दौरान ये घटना हुई।

जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के एसआई गुरदीप सिंह और कांस्टेबल मोहन पाल नशे में गाड़ी चलाने वालों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक संदिग्ध सैंट्रो कार को रुकने का इशारा किया। कार ड्राइवर ने रुकने के बजाय मौके से भागने की कोशिश की। इस कोशिश में उसने अपनी कार को रोकने के बजाय सीधे ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल मोहन पाल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कांस्टेबल कार के बोनट पर जा गिरे और कुछ मीटर तक घिसटने के बाद सड़क पर गिर गए। आरोपी की पहचान द्वारका बागडोला निवासी नीलेश कुमार के रूप में हुई है।

गनीमत रही कि वहां मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी की गाड़ी को रोक लिया गया। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया और के खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने, रेड लाइट जंप करने, पुलिस के साथ बदसलूकी और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने \ के तहत चालान जारी किया। घायल कांस्टेबल और ट्रैफिक अधिकारियों की शिकायत के आधार पर पुलिस अब आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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