ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर घसीटता ले गया ड्राइवर, दिल्ली का वीडियो वायरल
दिल्ली के जनकपुरी में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार की बोनट पर घसीटने का मामला सामने आया है। इस घटना में पुलिसकर्मी को चोट भी आई है। घटना लाल साईं मार्ग के पास 21 मार्च की बताई जा रही है।
दिल्ली के जनकपुरी में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार की बोनट पर घसीटने का मामला सामने आया है। इस घटना में पुलिसकर्मी को चोट भी आई है। घटना लाल साईं मार्ग के पास 21 मार्च की बताई जा रही है। घटना करीब 5 बजकर 52 मिनट की है। चेकिंग के दौरान एक कार को रुकने का इशारा किया था लेकिन उसने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की और इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात एक कॉन्सटेबल को टक्कर लग गई। पुलिस नशे में गाड़ी चलाने वालों की जांच कर रही थी। इसी दौरान ये घटना हुई।
जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के एसआई गुरदीप सिंह और कांस्टेबल मोहन पाल नशे में गाड़ी चलाने वालों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक संदिग्ध सैंट्रो कार को रुकने का इशारा किया। कार ड्राइवर ने रुकने के बजाय मौके से भागने की कोशिश की। इस कोशिश में उसने अपनी कार को रोकने के बजाय सीधे ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल मोहन पाल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कांस्टेबल कार के बोनट पर जा गिरे और कुछ मीटर तक घिसटने के बाद सड़क पर गिर गए। आरोपी की पहचान द्वारका बागडोला निवासी नीलेश कुमार के रूप में हुई है।
गनीमत रही कि वहां मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी की गाड़ी को रोक लिया गया। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया और के खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने, रेड लाइट जंप करने, पुलिस के साथ बदसलूकी और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने \ के तहत चालान जारी किया। घायल कांस्टेबल और ट्रैफिक अधिकारियों की शिकायत के आधार पर पुलिस अब आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है।
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अदिति शर्मा
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