delhi jamia nagar mentally ill son sat beside dead mother मरी हुई मां का इंतजार करता रहा बेटा, 4 दिन भूखा-प्यासा रहा; दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi jamia nagar mentally ill son sat beside dead mother

मरी हुई मां का इंतजार करता रहा बेटा, 4 दिन भूखा-प्यासा रहा; दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना

दिल्ली के जामिया नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मानसिक रूप से बीमार बेटा अपनी मां की मौत के बाद चार दिनों तक उनके शव के बाहर भूखा-प्यासा बैठा रहा, जबकि बगल में ही बीमार पिता भी लेटे थे।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 06:11 AM
share Share
Follow Us on
मरी हुई मां का इंतजार करता रहा बेटा, 4 दिन भूखा-प्यासा रहा; दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां मानसिक रूप से बीमार बेटा अपनी बीमार मां की मौत के बाद उसके बेडरूम के बाहर चार दिनों तक भूखा प्यासा बैठा रहा। इस दौरान शव के बगल में ही बीमार पिता भी लेटे हुए थे। पिता की हालत भी गंभीर है।

महिला आफताब का भाई 21 सितंबर को मिलने के लिए उसके घर पहुंचा, तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची जामिया नगर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीमार 70 वर्षीय सिराज खान को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। मृतका के बेटे इमरान उर्फ शैली को जीटीबी अस्पताल में भर्ती किया गया है।

पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि पीड़ित सिराज खान अपने परिवार के साथ जामिया इलाके में रहते हैं। सिराज खान जामिया मिल्लिया इस्लामिया से सेवानिवृत्त हैं। उनके परिवार में बेटे 48 वर्षीय इमरान उर्फ शैली और एक बेटी है। इमरान मानसिक रूप से अस्थिर है और उसका इलाज चल रहा है। बेटी शादी के बाद अपने परिवार के साथ हांगकांग में रहती है, जबकि इमरान के मामा डब्ल्यू अहमद खान अपने परिवार के साथ जामिया नगर इलाके में रहते हैं।

भांजी ने फोन किया तो खुला मामला

पुलिस की प्राथमिक जांच में डब्ल्यू अहमद खान ने बताया कि उसके जीजा सिराज और बहन आफताब बीमार रहते थे। लेकिन वह कई दिनों से उनसे मिलने नहीं आया था। 21 सितंबर को उसकी भांजी का हांगकांग से फोन आया था। इसके बाद वह अपनी बहन के घर पहुंचे। अंदर से बदबू आने के चलते मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सिराज खान के पड़ोसी पूरा मामला सामने आने के बाद से सदमे में हैं। उन्हें इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है।

अस्पताल में देखभाल के लिए कोई नहीं आया सामने

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इमरान की हालत को देखते हुए शाहदरा स्थित इहबास अस्पताल में भर्ती किया गया था। लेकिन वहां उसकी देखरेख के लिए कोई भी रिश्तेदार सामने नहीं आया है। ऐसे में उसके अब जीटीबी अस्पताल में रखा गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिराज खान की बेटी को उसकी मां की मौत और पिता व भाई की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है।

बिना खाए चार दिनों तक दरवाजे पर बैठा रहा

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इमरान से पूछताछ की तो उसने बताया कि मां-बाबा बीमार थे और वह कमरे में जाकर सो गए। इमरान ने बताया कि वह तभी से घर का गेट बंद कर कमरे के बाहर बैठा है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि उसे नहीं पता कि उसकी मां की मौत कैसे हुई हैं। वह मां के उठने का इंतजार कर रहा था। वह चार दिनों से कुछ खाया भी नहीं था।