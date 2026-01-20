गाड़ी में बार कोड नहीं है तो; जामिया स्टूडेंट-स्टाफ के लिए बना रहा कौन से नए नियम?

संक्षेप: जामिया के नए नियम के अनुसार, सुरक्षाकर्मी गेट पर वाहनों के स्टिकर को स्कैन करके उनकी जांच करेंगे। सही स्टिकर होने पर ही वाहन को कैंपस के अंदर जाने दिया जाएगा। बिना वैध स्टिकर वाले वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी और उन्हें कैंपस से बाहर कर दिया जाएगा।

दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया जल्द ही अपने परिसर (कैंपस) में प्रवेश को लेकर नए नियम जारी करने वाली है। अब स्टाफ और स्टूडेंट वाहनों में बिना बार कोड के एंट्री नहीं कर पाएगा। इस नए नियम के तहत सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए बारकोड वाले पार्किंग स्टिकर लगाना जरूरी होगा। यूनिवर्सिटी ने सुरक्षा को मजबूत करने और बाहरी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए सभी गेटों पर बारकोड स्कैनर लगाने के आदेश दिए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नए नियम क्या कहते हैं? जामिया के नए नियम के अनुसार, सुरक्षाकर्मी गेट पर वाहनों के स्टिकर को स्कैन करके उनकी जांच करेंगे। सही स्टिकर होने पर ही वाहन को कैंपस के अंदर जाने दिया जाएगा। बिना वैध स्टिकर वाले वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी और उन्हें कैंपस से बाहर कर दिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए विशेष नियम: यूनिवर्सिटी परिसर में रहने वाले कर्मचारियों को कलर-कोडेड (रंगीन) पार्किंग स्टिकर दिए जाएंगे। उनके वाहनों का आना-जाना केवल एकेडमिक ब्लॉक और स्टाफ क्वार्टर तक ही सीमित रहेगा। इन नए नियमों को लागू करने के लिए यूनिवर्सिटी ने 7 जनवरी को एक आदेश जारी किया और इसके लिए एक खास कमेटी भी बनाई गई है।

नए नियमों के अनुसार, यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों (उनके परिवार सहित जो स्टाफ क्वार्टर में रहते हैं) को कैंपस में अधिकतम दो वाहन रखने की अनुमति होगी। स्टाफ के परिवार वालों के वाहनों के लिए पार्किंग स्टिकर तभी जारी किए जाएंगे, जब उनके आवेदन की जांच यूनिवर्सिटी के 'फैमिली डिपेंडेंसी रिकॉर्ड' (FDR) से कर ली जाएगी। कैंपस के अंदर एक बाइक पर तीन लोग बैठाना (ट्रिपल राइडिंग), खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार और गलत जगह पार्किंग करना पूरी तरह से मना है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

तेज आवाज करने वाली बाइक भी एंट्री नहीं ले पाएंगी यूनिवर्सिटी ने अपनी वाहन नीति के तहत शोर-शराबे से जुड़े सख्त नियम भी लागू किए हैं। ऐसी मोटरसाइकिलें जो 80 डेसिबल (dB) से ज्यादा शोर करती हैं, उन्हें कैंपस में एंट्री नहीं मिलेगी। इसमें विशेष रूप से बुलेट और वे बाइक शामिल हैं जिनमें 'स्ट्रेट पाइप' (मोडिफाइड साइलेंसर) लगे होते हैं, जिनसे बहुत तेज आवाज आती है। इन नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए प्रशासन ने सभी एंट्री गेटों पर डेसिबल (ध्वनि-स्तर मापने वाला) मीटर लगाने का निर्देश दिया है। वाई: 'सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989' के नियम 120 (जो शोर की सीमा तय करता है) का उल्लंघन करने वाली मोटरसाइकिलों को कैंपस से हटा दिया जाएगा।

सामान्य तौर पर छात्रों को सिर्फ दोपहिया वाहनों (बाइक या स्कूटी) के लिए ही पार्किंग स्टिकर दिए जाएंगे। चार पहिया वाहनों (कार) के लिए स्टिकर की अनुमति नहीं होगी। 'वर्किंग प्रोफेशनल्स' (कामकाजी पेशेवरों) के लिए चलने वाले ईवनिंग कोर्सेज के छात्र कार पार्किंग स्टिकर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 6,000 रुपये सालाना फीस देनी होगी। यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किए गए सभी पार्किंग स्टिकर एक साल के लिए मान्य होंगे, जिसके बाद उन्हें रिन्यू (नवीनीकरण) कराना होगा।