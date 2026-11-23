DCP सेंट्रल रोहित राजबीर के मुताबिक, पुलिस जब आरोपी को पकड़ने पहुंची तो उसने एक बार फिर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने गोलीबारी की और 6 गोलियां उसके कमरे के नीचे लगीं। घायल आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

दिल्ली के जामा मस्जिद थाने में 9 पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोपी नवील को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। DCP सेंट्रल रोहित राजबीर के मुताबिक, पुलिस जब आरोपी को पकड़ने पहुंची तो उसने एक बार फिर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने गोलीबारी की और 6 गोलियां उसके कमरे के नीचे लगीं। घायल आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया आखिर कैसे उसकी मां-बहन उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आईं, जिसके बाद थाने में आकर एक-एक कर पुलिसकर्मियों पर हमला करना शुरू कर दिया।

मां-बहन ने आकर की थी शिकायत DCP सेंट्रल रोहित राजबीर ने बताया, आज दोपहर दो बजे की तरफ (23 नवंबर) जामा मस्जिद थाने में मां-बेटी आईं। शिकायत दी कि हमारे घर में नवील नामक शख्स हमें बहुत परेशान करता है। मां ने बताया वह मेरा बेटा है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर अजय ने आरोपी नवील को थाने बुलवाया। लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं आ सकता। जब उससे कहा कि आना पड़ेगा, तो उसने गुस्से में फोन रखते हुए कहा- ठीक है मैं थाने आता हूं।

मुझे किसने बुलाया और देखते ही करने लगा चाकू से हमला थाने में घुसते ही आरोपी ने पूछा- मुझे किसने बुलाया। अजय को देखते ही गले और चेहरे पर चाकू से हमला कर दिया। जब उस पर हमला किया तो आस-पास मौजूद पुलिसकर्मी साथी जवान को बचाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन इसी बीच आरोपी ने हर उस व्यक्ति के गले और चेहरे पर हमला किया, चाहें वो वर्दीधारी हो या फिर सादा कपड़ों में। इस तरह 5 लोग हमारे पुलिस थाने के घायल हुए हैं। इसमें दो सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और दो हेड कॉन्स्टेबल हैं।

थाने से निकलकर स्कूटी छीनकर हुआ फरार पांचों लोगों पर हमला करने के बाद आरोपी नवीन थाने से बाहर भागा। थोड़ा आगे जाकर स्कूटी सवार को रोका और उससे मारपीट करके स्कूटी छीनकर फरार हो गया। जैसे ही हमें यह सूचना मिली सभी घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल लेकर गए और उनको प्राथमिक उपचार के बाद गंगाराम अस्पताल शिफ्ट कर दिया।

घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल किया शिफ्ट 4 लोग अभी ओटी में हैं। उनकी हालत अभी स्थिर है, लेकिन उनका ऑपरेशन होगा और फिर पता चलेगा कि वो खतरे से बाहर हैं या नहीं। नवीन को पीछा करने के लिए हमारी कई टीमें लगी थीं। दरियागंज, चांदनी चौक, जामा मस्जिद जैसे इलाकों में काफी टीमें ढूंढ रही थीं। उसको चिल्लीकवर के इलाके में ट्रेस किया गया। वहां पहुंचकर उसे सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी गई। जैसे ही उसके पास पुलिस टीम पहुंची तो उसने फिर उसी चाकू से हमला कर दिया।

मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, आरोपी को लगी 6 गोलियां इस दौरान 4 अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए। उन्हें भी अस्पताल भेजा गया। इसके बाद हमें लगा कि ये ऐसे काबू में नहीं आएगा, तब हमने उसके ऊपर फायरिंग शुरू की। दो-तीन राउंड फायरिंग से काबू में नहीं आया तो उसके ऊपर टोटल 8 राउंड फायरिंग हुई। 6 गोलियां उसके कमरे के नीचे लगी हैं। उसका काफी खून बहा है। अब उसे एलएनजी अस्पताल शिफ्ट किया गया है।