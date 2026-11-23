दिल्ली में 9 पुलिसवालों पर चाकू से हमला करने वाला नबील गिरफ्तार, मुठभेड़ में लगीं 6 गोलियां
DCP सेंट्रल रोहित राजबीर के मुताबिक, पुलिस जब आरोपी को पकड़ने पहुंची तो उसने एक बार फिर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने गोलीबारी की और 6 गोलियां उसके कमरे के नीचे लगीं। घायल आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
दिल्ली के जामा मस्जिद थाने में 9 पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोपी नवील को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। DCP सेंट्रल रोहित राजबीर के मुताबिक, पुलिस जब आरोपी को पकड़ने पहुंची तो उसने एक बार फिर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने गोलीबारी की और 6 गोलियां उसके कमरे के नीचे लगीं। घायल आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया आखिर कैसे उसकी मां-बहन उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आईं, जिसके बाद थाने में आकर एक-एक कर पुलिसकर्मियों पर हमला करना शुरू कर दिया।
मां-बहन ने आकर की थी शिकायत
DCP सेंट्रल रोहित राजबीर ने बताया, आज दोपहर दो बजे की तरफ (23 नवंबर) जामा मस्जिद थाने में मां-बेटी आईं। शिकायत दी कि हमारे घर में नवील नामक शख्स हमें बहुत परेशान करता है। मां ने बताया वह मेरा बेटा है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर अजय ने आरोपी नवील को थाने बुलवाया। लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं आ सकता। जब उससे कहा कि आना पड़ेगा, तो उसने गुस्से में फोन रखते हुए कहा- ठीक है मैं थाने आता हूं।
मुझे किसने बुलाया और देखते ही करने लगा चाकू से हमला
थाने में घुसते ही आरोपी ने पूछा- मुझे किसने बुलाया। अजय को देखते ही गले और चेहरे पर चाकू से हमला कर दिया। जब उस पर हमला किया तो आस-पास मौजूद पुलिसकर्मी साथी जवान को बचाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन इसी बीच आरोपी ने हर उस व्यक्ति के गले और चेहरे पर हमला किया, चाहें वो वर्दीधारी हो या फिर सादा कपड़ों में। इस तरह 5 लोग हमारे पुलिस थाने के घायल हुए हैं। इसमें दो सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और दो हेड कॉन्स्टेबल हैं।
थाने से निकलकर स्कूटी छीनकर हुआ फरार
पांचों लोगों पर हमला करने के बाद आरोपी नवीन थाने से बाहर भागा। थोड़ा आगे जाकर स्कूटी सवार को रोका और उससे मारपीट करके स्कूटी छीनकर फरार हो गया। जैसे ही हमें यह सूचना मिली सभी घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल लेकर गए और उनको प्राथमिक उपचार के बाद गंगाराम अस्पताल शिफ्ट कर दिया।
घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल किया शिफ्ट
4 लोग अभी ओटी में हैं। उनकी हालत अभी स्थिर है, लेकिन उनका ऑपरेशन होगा और फिर पता चलेगा कि वो खतरे से बाहर हैं या नहीं। नवीन को पीछा करने के लिए हमारी कई टीमें लगी थीं। दरियागंज, चांदनी चौक, जामा मस्जिद जैसे इलाकों में काफी टीमें ढूंढ रही थीं। उसको चिल्लीकवर के इलाके में ट्रेस किया गया। वहां पहुंचकर उसे सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी गई। जैसे ही उसके पास पुलिस टीम पहुंची तो उसने फिर उसी चाकू से हमला कर दिया।
मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, आरोपी को लगी 6 गोलियां
इस दौरान 4 अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए। उन्हें भी अस्पताल भेजा गया। इसके बाद हमें लगा कि ये ऐसे काबू में नहीं आएगा, तब हमने उसके ऊपर फायरिंग शुरू की। दो-तीन राउंड फायरिंग से काबू में नहीं आया तो उसके ऊपर टोटल 8 राउंड फायरिंग हुई। 6 गोलियां उसके कमरे के नीचे लगी हैं। उसका काफी खून बहा है। अब उसे एलएनजी अस्पताल शिफ्ट किया गया है।
आरोपी नवील पर 3 केस दर्ज हुए
इस पूरी घटना में हम 3 केस रजिस्टर कर रहे हैं। पहला- हमारे थाने पर हुआ हमला। दूसरा- उसने थाने के बाहर जबरन स्कूटी छीनी। तीसरा- पुलिसवालों के ऊपर चाकू से हमला किया और जवाबी एक्शन में हमें उसके ऊपर हमला करना पड़ा। सभी 9 में से 8 घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। पुलिस ने साफ किया है कि आरोपी मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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