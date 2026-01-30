Hindustan Hindi News
दिल्लीवालों! पानी के बिल माफी स्कीम की बढ़ सकती है तारीख, RWA ने की ये मांग

दिल्लीवालों! पानी के बिल माफी स्कीम की बढ़ सकती है तारीख, RWA ने की ये मांग

संक्षेप:

दिल्ली में पानी के बिलों पर 100% लेट फीस माफी की समय सीमा 31 जनवरी को समाप्त हो रही है, जिसे सिस्टम की खामियों और एवरेज बिलिंग की शिकायतों के चलते RWAs ने 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग की है।

Jan 30, 2026 09:55 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
क्या आप भी दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के पानी के बिल से परेशान हैं? अगर आप मौजूदा बिल माफी योजना का लाभ उठाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इस योजना की 31 जनवरी की डेडलाइन सिर पर है, लेकिन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस (RWAs) ने सरकार से गुहार लगाई है कि सिस्टम की खामियों को देखते हुए तारीख बढ़ाई जाए।

31 मार्च तक तारीख बढ़ाने की मांग

पानी के बिलों पर 'लेट पेमेंट सरचार्ज' (LPSC) माफी योजना की समय सीमा 31 जनवरी 2026 को खत्म हो रही है। इसके बाद जुर्माना माफी 100% से घटकर 70% रह जाएगी। नॉर्थ दिल्ली रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन ने जल मंत्री प्रवेश वर्मा को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि 100% छूट की समय सीमा को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया जाए। फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक भसीन का कहना है कि कई उपभोक्ताओं को यह भी नहीं पता कि वे 31 मार्च तक तीन किस्तों में भुगतान कर सकते हैं, इसलिए इसका व्यापक प्रचार होना चाहिए।

'एवरेज बिलिंग' का खेल और जनता की परेशानी

RWA ने सबसे बड़ी शिकायत 'एवरेज बिलिंग' को लेकर की है। यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली (URD) ने बिलिंग सिस्टम में भारी खामियां उजागर की हैं। आरडब्ल्यूए का कहना है कि कई घरों में मीटर खराब है, चोरी हो गया है या लोग बाहर गए हुए हैं, लेकिन बिल आ रहे हैं। जल बोर्ड 22 किलोलीटर की औसत खपत मानकर बिल भेज रहा है। URD के महासचिव सौरभ गांधी के मुताबिक, लोग नया मीटर लगाने को तैयार हैं और वास्तविक खपत पर बिल देना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी औसत बिल को एडजस्ट करने से मना कर रहे हैं। URJA के अध्यक्ष अतुल गोयल ने इसे शोषण करार दिया है।

दिल्ली जल बोर्ड

सॉफ्टवेयर पुराना, पेमेंट गायब?

समस्या सिर्फ बिलिंग में नहीं, बल्कि उसे जमा करने में भी आ रही है। आरडब्ल्यूए का आरोप है कि बिलिंग सॉफ्टवेयर पुराना है और इसमें किए गए भुगतान अपडेट नहीं हो रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जल बोर्ड के अपने आंतरिक मूल्यांकन में पाया गया है कि लगभग 60% उपभोक्ताओं को घर पर पानी के बिल मिल ही नहीं रहे हैं।

क्या है मौजूदा स्कीम?

अक्टूबर 2025 में लॉन्च की गई इस योजना के तहत अगर आप 31 जनवरी 2026 तक मूल बकाया चुका देते हैं, तो लेट फीस 100% माफ कर दी जाएगी। 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक की अवधि में भुगतान करने पर लेट फीस में केवल 70% की छूट मिलेगी।

