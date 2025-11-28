दिल्ली की झीलें संवरेंगी, जलस्तर भी बढ़ेगा; जल बोर्ड ने बनाया खास प्लान

संक्षेप: दिल्ली जल बोर्ड ने घटते भूजल स्तर को रोकने के लिए एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत 701 मिलियन गैलन शुद्ध अपशिष्ट जल का उपयोग अब पार्कों और फार्महाउसों के साथ-साथ झीलों, तालाबों और भूजल को फिर से भरने में किया जाएगा, जिससे शहर के प्राकृतिक जल स्रोतों को नया जीवन मिलेगा।

दिल्ली जल बोर्ड ने शुद्ध किए हुए अपशिष्ट जल का बेहतर उपयोग करने के लिए एक नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत इस जल को केवल पार्कों और फार्महाउसों में सिंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि झीलों, तालाबों और भूजल को फिर से भरने के काम में भी लगाया जाएगा। इसका मकसद शहर के घटते भूजल स्तर को रोकना और प्राकृतिक जल स्रोतों को फिर से जीवंत करना है।

कितना अपशिष्ट जल हो रहा है इस्तेमाल? दिल्ली में रोजाना 701 मिलियन गैलन शुद्ध किया हुआ अपशिष्ट जल तैयार होता है, लेकिन इसका केवल 125 मिलियन गैलन ही वापस इस्तेमाल हो पाता है। बाकी का ज्यादातर हिस्सा यमुना नदी में छोड़ना पड़ता है। इसका कारण यह है कि 1994 के यमुना जल बंटवारे के समझौते के मुताबिक, 267 मिलियन गैलन शुद्ध जल को नदी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए नदी में ही डालना जरूरी है।

नई परियोजनाओं से होगा बेहतर उपयोग कोरोनेशन पिलर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से रोजाना करीब 100 मिलियन गैलन शुद्ध जल मिलता है। इसमें से अभी सिर्फ 21.5 मिलियन गैलन का ही बागवानी में इस्तेमाल हो रहा है। बाकी बचे 78.5 मिलियन गैलन जल को तीन नई परियोजनाओं के तहत इस्तेमाल करने की योजना है। इनमें से 28.5 मिलियन गैलन जल को कोरोनेशन पिलर के मार्शलैंड को भरने, 30 मिलियन गैलन को जाहंगीरपुरी नाले के जरिए भूजल को पुनर्भरित करने और 20 मिलियन गैलन को भलस्वा झील व आसपास के गोल्फ कोर्स के लिए भेजा जाएगा। इन योजनाओं को दिल्ली सरकार से मंजूरी मिल चुकी है।

झीलों और तालाबों को मिलेगा नया जीवन इसके अलावा, सात बड़े जलाशयों को पुनर्जीवित करने के लिए 75 मिलियन गैलन शुद्ध जल का उपयोग किया जाएगा। इसमें संजय झील, स्मृति वन, रोहिणी झील नंबर एक और दो, एनटीपीसी इको पार्क तथा ओखला झील शामिल हैं। एनटीपीसी इको पार्क की परियोजना पहले से ही 77 प्रतिशत पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी परियोजनाएं दिसंबर 2026 तक पूरी हो जाएंगी।