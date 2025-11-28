Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi jal board treated wastewater lakes groundwater recharge
दिल्ली की झीलें संवरेंगी, जलस्तर भी बढ़ेगा; जल बोर्ड ने बनाया खास प्लान

दिल्ली की झीलें संवरेंगी, जलस्तर भी बढ़ेगा; जल बोर्ड ने बनाया खास प्लान

संक्षेप:

दिल्ली जल बोर्ड ने घटते भूजल स्तर को रोकने के लिए एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत 701 मिलियन गैलन शुद्ध अपशिष्ट जल का उपयोग अब पार्कों और फार्महाउसों के साथ-साथ झीलों, तालाबों और भूजल को फिर से भरने में किया जाएगा, जिससे शहर के प्राकृतिक जल स्रोतों को नया जीवन मिलेगा।

Fri, 28 Nov 2025 09:35 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

दिल्ली जल बोर्ड ने शुद्ध किए हुए अपशिष्ट जल का बेहतर उपयोग करने के लिए एक नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत इस जल को केवल पार्कों और फार्महाउसों में सिंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि झीलों, तालाबों और भूजल को फिर से भरने के काम में भी लगाया जाएगा। इसका मकसद शहर के घटते भूजल स्तर को रोकना और प्राकृतिक जल स्रोतों को फिर से जीवंत करना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कितना अपशिष्ट जल हो रहा है इस्तेमाल?

दिल्ली में रोजाना 701 मिलियन गैलन शुद्ध किया हुआ अपशिष्ट जल तैयार होता है, लेकिन इसका केवल 125 मिलियन गैलन ही वापस इस्तेमाल हो पाता है। बाकी का ज्यादातर हिस्सा यमुना नदी में छोड़ना पड़ता है। इसका कारण यह है कि 1994 के यमुना जल बंटवारे के समझौते के मुताबिक, 267 मिलियन गैलन शुद्ध जल को नदी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए नदी में ही डालना जरूरी है।

नई परियोजनाओं से होगा बेहतर उपयोग

कोरोनेशन पिलर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से रोजाना करीब 100 मिलियन गैलन शुद्ध जल मिलता है। इसमें से अभी सिर्फ 21.5 मिलियन गैलन का ही बागवानी में इस्तेमाल हो रहा है। बाकी बचे 78.5 मिलियन गैलन जल को तीन नई परियोजनाओं के तहत इस्तेमाल करने की योजना है। इनमें से 28.5 मिलियन गैलन जल को कोरोनेशन पिलर के मार्शलैंड को भरने, 30 मिलियन गैलन को जाहंगीरपुरी नाले के जरिए भूजल को पुनर्भरित करने और 20 मिलियन गैलन को भलस्वा झील व आसपास के गोल्फ कोर्स के लिए भेजा जाएगा। इन योजनाओं को दिल्ली सरकार से मंजूरी मिल चुकी है।

झीलों और तालाबों को मिलेगा नया जीवन

इसके अलावा, सात बड़े जलाशयों को पुनर्जीवित करने के लिए 75 मिलियन गैलन शुद्ध जल का उपयोग किया जाएगा। इसमें संजय झील, स्मृति वन, रोहिणी झील नंबर एक और दो, एनटीपीसी इको पार्क तथा ओखला झील शामिल हैं। एनटीपीसी इको पार्क की परियोजना पहले से ही 77 प्रतिशत पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी परियोजनाएं दिसंबर 2026 तक पूरी हो जाएंगी।

फार्महाउसों में भी होगा शुद्ध जल का उपयोग

फार्महाउसों के लिए भी शुद्ध अपशिष्ट जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। मेहरौली, कपाशेरा, नरेला और ओखला जैसे इलाकों में फार्महाउसों को यह जल दिया जाएगा। इससे बागवानी और हरियाली के लिए बोरवेलों और भूजल पर निर्भरता कम हो जाएगी। साथ ही, यमुना विहार, द्वारका, नजफगढ़, केशोपुर, रिथाला और कोंडली जैसे कई इलाकों में भूजल को रिचार्ज का काम भी चल रहा है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Delhi Jal Board
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।