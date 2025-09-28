दिल्ली में जल विहार के विवादित बंगले को ट्रेनिंग सेंटर बनाएगा DJB, क्या वजह

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने जल विहार में स्थित विवादित बंगले को इंजीनियरों और मानव संसाधन अधिकारियों के ट्रेनिंग सेंटर में बदलने का निर्णय लिया है। डीजेबी के पूर्व सीईओ ने कथित तौर पर 15वीं सदी के एक स्मारक को तोड़कर अपने लिए इस विवादित बंगले को बनवाया था।

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने दक्षिण-पूर्व दिल्ली के जल विहार में स्थित विवादित बंगले को इंजीनियरों और मानव संसाधन अधिकारियों के ट्रेनिंग सेंटर में बदलने का निर्णय लिया है। यह फैसला शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को डीजेबी की 174वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। डीजेबी के पूर्व सीईओ ने कथित तौर पर 15वीं सदी के एक स्मारक को तोड़कर अपने लिए इस विवादित बंगले को बनवाया था।

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को डीजेबी की 174वीं बोर्ड बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि बैठक में पानी के बकाया बिलों पर लेट पेमेंट फीस (LPSC) पर 100 फीसदी छूट, लेट पेमेंट पर ब्याज को 5% से घटाकर 2% करने और अवैध पानी के कनेक्शनों को वैध बनाने के शुल्क में कमी को भी मंजूरी दी गई।

बंगले से जुड़ा विवाद हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह बंगला सितंबर 2023 से खाली पड़ा है। इससे पहले, उसी वर्ष यह बात सामने आई थी कि दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय ने कथित तौर पर अपने लिए सरकारी आवास बनवाने के लिए इस स्मारक को तोड़ने का आदेश दिया था।

यह मामला सामने आने पर सतर्कता निदेशालय ने अप्रैल 2023 में उदित प्रकाश राय को स्मारक को ध्वस्त कर अपना आवास बनाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सतर्कता विभाग ने बताया कि इस जगह पर पहले एक "स्मारक" और एक "प्रवेश द्वार" था, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की मुस्लिम और हिंदू स्मारकों की लिस्ट में दर्ज था, जहां इसे दिल्ली में सैय्यद शासन के दौरान 1418 में निर्मित "महल" के रूप में वर्णित किया गया था।

बंगले के निर्माण पर 4 करोड़ रुपये हुए थे खर्च सतर्कता निदेशालय के नोटिस में कहा गया था कि उदित प्रकाश राय इस तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने आवासीय नियमों का उल्लंघन किया था। वह टाइप V सरकारी घर के हकदार थे, लेकिन उनके बंगले का निर्मित क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर था, जो निर्धारित 403 वर्ग मीटर से कहीं ज्यादा था। विभाग ने बताया कि इस बंगले के निर्माण पर लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 जुलाई, 2023 को उदित प्रकाश राय को सस्पेंड कर उन्हें बंगला खाली करने का आदेश दिया था। इसके बाद वह और उनका परिवार सितंबर 2023 में इसे छोड़कर चले गए थे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बाद में कई सीनियर अफसरों को यह घर देने की पेशकश की गई, लेकिन इससे जुड़े विवाद के कारण किसी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया।

बंगला ट्रेनिंग सेंटर के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त प्रवेश वर्मा ने इस बंगले को सुंदर और शांतिपूर्ण बताते हुए कहा कि यह ट्रेनिंग सेंटर के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अधिकारी की अति के कारण इस संपत्ति को नकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। हालांकि अधिकारी इसे लेने के लिए तैयार नहीं थे, हम भी इसका उपयोग किसी के निजी फायदे के लिए नहीं करना चाहते थे। एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इसका उपयोग केवल विभाग के आधिकारिक उपयोग के लिए ही किया जाएगा।"