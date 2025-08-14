दिल्ली जल बोर्ड के सॉफ्टवेयर अपडेट से कैसे साफ होगा बिल माफी योजना का रास्ता? समझिए

डीजेबी अधिकारी ने कहा कि मौजूदा बुनियादी ढांचा भौतिक रूप में है और सभी कार्यात्मकताओं, बिलिंग चक्रों, संग्रह या नागरिक सेवाओं को बाधित किए बिना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लागू किया जाएगा।

दिल्ली जल बोर्ड कुछ नया करने जा रहा है,जिससे पानी की बिल माफी योजना को लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। डीजेबी अपने पुराने राजस्व प्रबंधन प्रणाली को प्रबंधित और एडवांस करने और साथ ही क्लाउड-आधारित प्रणाली में स्थानांतरित होने के लिए एक नए ऑपरेटर को नियुक्त करने के अंतिम चरण में है। वरिष्ठ जल उपयोगिता अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इससे प्राधिकरण के लिए बिल माफी योजना को लागू करने का रास्ता साफ होगा।

डीजेबी के अधिकारियों ने कहा कि प्रक्रिया का प्री-बिडिंग चरण पूरा हो चुका है और बिडिंग प्रक्रिया अगले सप्ताह तक पूरी होने की संभावना है। एक वरिष्ठ डीजेबी अधिकारी ने कहा, "इस परियोजना में राजस्व प्रबंधन प्रणाली 2.0 का संचालन और रखरखाव और एक सुचारु बदलाव शामिल होगा। 18 अगस्त को बोली लगेगी। हम एक साल के लिए एक नया सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त कर रहे हैं, जिसके दौरान क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव भी होगा।"

राजस्व प्रबंधन की पुरानी प्रणाली को देरी से भुगतान अधिभार माफी योजना को लागू करने में एक मुख्य बाधा बताया गया है। 4 जुलाई को हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया था कि जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने घोषणा की थी कि बिल माफी योजना को लागू करने में समय लग सकता है, क्योंकि पुरानी डीजेबी राजस्व सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है।

अधिकारी ने कहा, "इस बीच, सेवा प्रदाता मौजूदा बुनियादी ढांचे के रखरखाव और सुचारू संचालन के लिए भी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।" परियोजना पर डीजेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार, नया सेवा प्रदाता राजस्व प्रबंधन प्रणाली में छूट और योजनाओं को शामिल करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। मामले से अवगत अधिकारियों ने बताया कि घरेलू उपयोगकर्ताओं की ओर डीजेबी का लगभग ₹15,000 करोड़ का बिल बकाया भी है।

3 जुलाई को, सरकार ने घोषणा की थी कि डीजेबी ने घरेलू उपयोगकर्ताओं के सभी लंबित पानी के बिलों पर 100% विलंब भुगतान अधिभार (LPSC) माफ करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकारी और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं से लंबित बिलों के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि कुल बकाया बिलों में इनका हिस्सा सबसे अधिक है।