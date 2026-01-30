Hindustan Hindi News
दिल्लीवालों के लिए बड़ी खुशखबरी! पानी के बिल माफी की तारीख बढ़ी, लेकिन एक शर्त भी

दिल्लीवालों के लिए बड़ी खुशखबरी! पानी के बिल माफी की तारीख बढ़ी, लेकिन एक शर्त भी

संक्षेप:

दिल्ली सरकार ने पानी के बिलों पर लेट फीस माफी योजना की समय सीमा 15 अगस्त तक बढ़ा दी है, साथ ही बिलिंग सिस्टम सुधारने के लिए उपभोक्ताओं का केवाईसी वेरिफिकेशन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

Jan 30, 2026 10:45 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्लीवालों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। अगर आप भी 31 जनवरी की डेडलाइन को लेकर परेशान थे और अपना पानी का बिल जमा नहीं कर पाए थे, तो अब राहत की सांस लीजिए। दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों की शिकायतों को सुनते हुए 'लेट पेमेंट सरचार्ज' माफी योजना की तारीख बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है।

अब 15 अगस्त तक मिलेगा छूट का लाभ

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने साफ कर दिया है कि सरकार बिल माफी योजना (2025-26) को आगे बढ़ा रही है। मंत्री ने घोषणा की है कि अब इस योजना का लाभ 15 अगस्त तक उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बात करने के बाद उनकी सहमति ले ली गई है। यह विस्तार केवल एक बार के लिए दिया जा रहा है ताकि पूरे सिस्टम को ठीक किया जा सके।

लेकिन एक जरूरी शर्त

माफी योजना की तारीख तो बढ़ गई है, लेकिन सरकार अब सिस्टम को लेकर सख्त है। जल मंत्री ने स्पष्ट किया है कि बिलिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए अब उपभोक्ताओं का KYC वेरिफिकेशन किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर उपभोक्ता का मोबाइल नंबर और घर का पता विभाग के पास सही-सही अपडेट हो। इसका मकसद यह है कि भविष्य में लोगों को बिल मिलने में दिक्कत न हो और वे आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकें।

क्यों लिया गया यह फैसला?

पिछली रिपोर्टों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ने एवरेज बिलिंग और पुराने सिस्टम की शिकायतें की थीं। जल मंत्री ने माना कि इन तमाम शिकायतों और अनुरोधों को देखते हुए ही सरकार ने यह मोहलत देने का फैसला किया है। सरकार का फोकस अब अपने पूरे सिस्टम को सुधारने पर है ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां न हों।

