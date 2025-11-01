Hindustan Hindi News
Delhi Jal Board LPSC waiver scheme: 20000 people availed benefit of discount on water bills
दिल्ली जल बोर्ड LPSC माफी योजना: 20000 लोगों ने उठाया पानी के बिल पर 96.60 करोड़ की छूट का लाभ

Sat, 1 Nov 2025 05:56 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली जल बोर्ड की लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना के तहत बकाया बिल पर 20 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने करीब 96.60 करोड़ छूट का लाभ उठाया। जल बोर्ड को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाएंगे।

जल बोर्ड के अनुसार, दिल्ली में अभी करीब 29 लाख पंजीकृत उपभोक्ता हैं। इनमें से 15 लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर 16,100 करोड़ का भारी भरकम बिल बकाया है। इसमें से 5,100 करोड़ पानी के बिल की मूल राशि और जबकि शेष 11,000 करोड़ लेट पेमेंट सरचार्ज है। एलपीएससी माफी योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सिर्फ मूल राशि का भुगतान करना है। शेष सरचार्ज एक बार की राहत के रूप में जल बोर्ड ने माफ कर दिया है। योजना शुरू होने के बाद से अब तक करीब 20,980 उपभोक्ता 96.30 करोड़ की छूट का लाभ उठा चुके हैं। वहीं इससे जल बोर्ड को 32.79 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

जल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं के अगले बिल में सरचार्ज माफ करके बिल भेजा जाएगा। तब उम्मीद है कि बकाया बिल की मूल राशि की वसूली में तेजी से वृद्धि होगी।

जल बोर्ड वसूली प्रक्रिया को और तेज करने के लिए जल्द ही एक विशेष मार्केटिंग एवं जनसंपर्क टीम तैनात करेगा, जो पूरे शहर में जागरुकता अभियान चलाएगी।

प्रवेश वर्मा, जल मंत्री, दिल्ली सरकार, ''यह केवल वित्तीय सुधार नहीं, बल्कि जवाबदेही, स्थिरता और स्वच्छ यमुना की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। हर एक रुपया जो वसूला जाएगा, वह दिल्ली की जल संरचना को सुदृढ़ करने और हर घर तक बेहतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में उपयोग होगा।''

