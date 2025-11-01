दिल्लीवाले ध्यान दें! जल्दी से निपटाएं ये काम, वरना मार्च तक कट जाएगा पानी का कनेक्शन

संक्षेप: दिल्ली जल बोर्ड ने LPSC माफी स्कीम खत्म होने के बाद लंबे समय से बकाया न चुकाने वाले 15 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के पानी कनेक्शन काटने की तैयारी कर ली है, जबकि 31 जनवरी 2026 तक सिर्फ मूल राशि जमा करके पूरा सरचार्ज माफ करवाया जा सकता है।

दिल्ली सरकार ने बकायेदारों को झटका देने की तैयारी कर ली है। अगले मार्च में लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) माफी योजना खत्म होते ही लंबे समय से बकाया वाले उपभोक्ताओं के पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। दिल्ली जल बोर्ड की यह वन-टाइम स्कीम 14 अक्टूबर से शुरू हुई है, जिसमें घरेलू ग्राहक 31 जनवरी 2026 तक सिर्फ मूल राशि चुकाकर पूरा सरचार्ज माफ करवा सकते हैं। फरवरी से मार्च तक पेमेंट करने वालों को 70% छूट मिलेगी।

32 करोड़ वसूले, 96 करोड़ माफ स्कीम लॉन्च होने के बाद से ही लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। अब तक 20,980 से ज्यादा लोगों ने बकाया जमा कराया है, जिससे जल बोर्ड को 32.79 करोड़ रुपये का मूल धन मिला और 96.30 करोड़ का सरचार्ज माफ हुआ। अधिकारी बताते हैं कि सभी बकाया बिलों को अपडेट करके एक हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा, ताकि लोग आसानी से फायदा उठा सकें।

15 लाख से ज्यादा लोगों पर बकाया राजधानी में करीब 29 लाख रजिस्टर्ड कनेक्शन हैं, लेकिन आधे से ज्यादा यानी 15 लाख से अधिक पर बकाया है। कुल बकाया राशि 16,100 करोड़ रुपये की है, जिसमें 5,100 करोड़ मूल राशि और बाकी जुर्माना। सरकार का कहना है, यह स्कीम असली ग्राहकों की मदद करेगी और जल बोर्ड की माली हालत सुधारेगी।