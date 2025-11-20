हरियाणा-UP यमुना नदी में नाले की गंदगी घोल रहे, दिल्ली जल बोर्ड ने लिखा पत्र

संक्षेप: हरियाणा-UP से बहने वाले नाले का पानी यमुना में मिलकर उसे दूषित कर रहा है। इसकी रोकथाम के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने दोनों राज्यों को पत्र लिखा है। पत्र में यमुना नदी में सीवेज और औद्योगिक कचरे के बहाव को रोकने के लिए कई कदम उठाने को कहा गया है।

दिल्ली में यमुना नदी को प्रदूषित करने में योगदान पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा का भी है। दोनों जगह से बहने वाले नाले का पानी यमुना में मिलकर उसे दूषित कर रहा है। इसकी रोकथाम के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने दोनों राज्यों को पत्र लिखा है। पत्र में यमुना नदी में सीवेज और औद्योगिक कचरे के बहाव को रोकने के लिए उत्पत्ति स्थल (point of origin) पर ही सुधारात्मक उपाय करने, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट को बढ़ाने का आग्रह किया गया है।

इस पत्र में हरियाणा से आ रहे प्रदूषण के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स को मिले पत्र में कहा गया है कि यह एक तथ्य है कि हरियाणा से दूषित जल छोड़ा जा रहा है। नजफगढ़ ड्रेन से कुल 462 mgd (मिलियन गैलन प्रतिदिन) कचरे का बहाव होता है, जिसमें से 187 mgd बहाव हरियाणा की नालियों से आता है। बादशाहपुर से ड्रेन नंबर L-1 और कुंडली औद्योगिक क्षेत्र से ड्रेन नंबर 6 से लगभग 105 mgd अनुपचारित कचरा आता है। गुरुग्राम क्षेत्र से निकलने वाली कुछ नालियां (L-1, L-2 और L-3) नजफगढ़ ड्रेन में गिरती हैं।

बहादुरगढ़ और भूपानिया क्षेत्रों से निकलने वाली मंगुनेशपुर और भूपानिया नालियां भी नजफगढ़ ड्रेन में मिलती हैं। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र भी ड्रेन नंबर 6 के माध्यम से सप्लीमेंट्री ड्रेन में प्रदूषित अपशिष्ट (effluents) छोड़ रहा है। पत्र में यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश से 105 mgd अनुपचारित औद्योगिक कचरा शाहदरा ड्रेन में प्रवेश करता है, जिसके कारण हिंडन कट नहर (Hindon Cut Canal) में जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) का भार काफी बढ़ रहा है।

यमुना नदी की सफाई दिल्ली में नई भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार की प्राथमिक परियोजनाओं में से एक रही है। सरकार ने नदी के पानी की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए 2027 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। यमुना निगरानी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक का 22 किलोमीटर का हिस्सा नदी की कुल लंबाई का 2% से भी कम है, लेकिन नदी के कुल प्रदूषण का लगभग 76% इसी क्षेत्र में है। DJB अधिकारियों ने कहा कि नदी में बेहतर पानी की गुणवत्ता हासिल करने के लिए NCR शहरों से आने वाले दूषित जल के योगदान से भी निपटना ज़रूरी होगा।

DJB ने उत्तर प्रदेश के योगदान को उजागर करते हुए बताया कि 105 mgd (मिलियन गैलन प्रतिदिन) अनुपचारित औद्योगिक कचरा और सीवेज शाहदरा ड्रेन में डाला जा रहा है। DJB ने कहा, "ओखला बैराज के निचले हिस्से में बहने वाली हिंडन कट-नहर दिल्ली में यमुना के BOD (जैविक ऑक्सीजन मांग) भार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।"

DJB अधिकारियों ने बताया कि ओखला और वजीराबाद के बीच नदी में 22 प्रमुख नालियां गिरती हैं। एक अधिकारी ने कहा, "इनमें से कई बड़ी नालियां, जैसे नजफगढ़, शाहदरा, सप्लीमेंट्री ड्रेन, आदि को NCR जिलों से भी बड़ा योगदान मिलता है। दिल्ली अपनी उपचार क्षमता बढ़ा रही है, लेकिन यदि इन उप-नालियों से आने वाले अतिरिक्त भार को नहीं रोका गया, तो यह प्रयास सफल नहीं होगा।" 10 नवंबर के पत्र में, DJB ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि नदी में कोई भी अनुपचारित सीवेज न छोड़ा जाए। दिल्ली की सीवेज उपचार क्षमता 694 mgd से बढ़ाकर 814 mgd कर दी गई है। दिसंबर 2027 तक STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) उपचार क्षमता को लगभग 1060 mgd तक बढ़ाने के लिए बोली प्रक्रिया (bidding) शुरू कर दी गई है।