क्या है 'एक जोन-एक ऑपरेटर' मास्टर प्लान? जिससे दिल्ली में यमुना को मिलेगा नया जीवन
दिल्ली जल बोर्ड ने 2043 तक राजधानी की सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक मास्टरप्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य सीवर सिस्टम को सुधारना और यमुना में अनट्रीटेड सीवेज के प्रवाह को रोकना है।
गंदगी और सीवर सिस्टम की समस्याओं से जूझ रही राजधानी दिल्ली अब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने सीवर मास्टरप्लान 2043 की रूपरेखा तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है, जो अगले दो दशकों तक दिल्ली की सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने का रोडमैप होगा। इस योजना के तहत एक्सपर्ट्स और परामर्शदाता कंपनियों को नियुक्त करने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं, जो सर्वे, गैप एनालिसिस और मौजूदा 2031 मास्टरप्लान की समीक्षा करेंगे।
'एक जोन, एक ऑपरेटर'मॉडल लाएगा तेजी
जल बोर्ड ने दिल्ली के विशाल सीवर नेटवर्क को चार जोन में बांटकर 'एक जोन-एक ऑपरेटर' मॉडल अपनाने का फैसला किया है। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी एक निजी एजेंसी को सौंपी जाएगी। अभी तक सीवर लाइनों की मरम्मत, शिफ्टिंग और अपग्रेडेशन का काम छोटे-छोटे ठेकों के जरिए टुकड़ों में हो रहा था। जलबोर्ड के एक अधिकारी ने बताया, 'अलग-अलग ठेकेदार अलग-अलग हिस्सों पर काम करते हैं, जिससे देरी और जवाबदेही की कमी रहती है। नया मॉडल इसे तेज और पारदर्शी बनाएगा।'
यह नया ढांचा न केवल काम को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा। जलबोर्ड का लक्ष्य है कि इस मॉडल से सीवर प्रणाली की दक्षता बढ़े और यमुना में अनट्रीटेड सीवेज का प्रवाह कम हो।
यमुना की सेहत सुधारने की बड़ी योजना
इस मास्टरप्लान का सबसे बड़ा लक्ष्य है यमुना नदी को प्रदूषण से मुक्त करना। दिल्ली की 10,720 किलोमीटर लंबी सीवर लाइनों और 38 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) के बावजूद, इस मानसून में बुरारी, रोहिणी और बेला रोड जैसे इलाकों में सीवर का बैकफ्लो देखने को मिला। जल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, नया मास्टरप्लान सीवर पंपिंग स्टेशनों की कमी को दूर करेगा और ड्रोन-आधारित टोपोग्राफिक मैपिंग जैसे आधुनिक तरीकों से सटीक सर्वे किए जाएंगे।
2031 के मास्टरप्लान में सभी घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ने और यमुना में अनट्रीटेड सीवेज का शून्य प्रवाह सुनिश्चित करने का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक केवल 83% आबादी ही इससे जुड़ पाई है। अनधिकृत कॉलोनियों में प्रगति धीमी रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "2031 के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके। नया प्लान इन कमियों को दूर करेगा और 2043 तक एक मजबूत ढांचा तैयार करेगा।"
सीवेज ट्रीटमेंट में कमी, 23% गंदा पानी यमुना में
दिल्ली में हर दिन लगभग 990 मिलियन गैलन गंदा पानी उत्पन्न होता है, जो जल आपूर्ति का 80% है। लेकिन शहर के 37 एसटीपी की कुल क्षमता केवल 667 मिलियन गैलन प्रतिदिन है और वास्तव में केवल 565 मिलियन गैलन का ही उपचार हो पाता है। इसका मतलब है कि 227 मिलियन गैलन (लगभग 23%) अनट्रीटेड सीवेज नालों, जलाशयों और यमुना में बह रहा है।
यमुना एक्शन प्लान के तहत जल बोर्ड को जून 2027 तक सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए नए प्लांट्स बनाए जाएंगे, मौजूदा प्लांट्स का विस्तार होगा और नेटवर्क की दक्षता बढ़ाई जाएगी।
जनता की मांग, एकीकृत ड्रेनेज प्रणाली
यूनाइटेड आरडब्ल्यूए जॉइंट एक्शन (URJA) के प्रमुख अतुल गोयल ने इस नए मॉडल का स्वागत किया, लेकिन एक सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा, "सीवर और स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम को एक ही एजेंसी के तहत लाया जाना चाहिए। दिल्ली में कई जगहों पर दोनों सिस्टम आपस में मिले हुए हैं, जिससे बारिश का पानी बर्बाद होता है और सीवर का बैकफ्लो आम हो गया है।"
क्या है एक्सपर्ट्स की चिंता?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली की सीवर व्यवस्था में कई खामियां हैं। मौजूदा एसटीपी का उपयोग पूरी क्षमता से नहीं हो रहा और सीवेज उत्पन्न होने की गणना में भी असमानताएं हैं। नया मास्टरप्लान इन कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके लिए कड़ाई से लागू करने और समयबद्ध कार्ययोजना की जरूरत होगी।