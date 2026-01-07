यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी, दिल्ली में अब फ्री में साफ होंगे सेप्टिक टैंक

ऐसी कॉलोनियों में सेप्टिक टैंक से सीवरेज उठाने के लिए जल बोर्ड 300 वाहन किराए पर लेगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल, जिन इलाकों में सीवर लाइन नहीं हैं, उनमें शौचालयों के लिए सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं। इन सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए लोग प्राइवेट मशीनों को बुलाते हैं और अपनी जेब से पैसा खर्च करके सीवरेज को उठवाते हैं। सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले प्राइवेट मशीन संचालित करने वाले लोग इस सीवरेज को आसपास के किसी भी नाले में डाल देते हैं और नाले के जरिए यह गंदा पानी सीधे यमुना में पहुंचता है। हर साल लाखों सेप्टिक टैंक का सीवरेज यमुना में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली के जलमंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड इस काम के लिए सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाली 300 मशीनें किराए पर लेगा। इनमें 200 मशीनें बड़े वाहनों पर लगी होंगी और 100 मशीनें छोटे वाहनों पर होंगी, ताकि तंग गलियों वाले क्षेत्रों में भी आसानी से पहुंच सके।