यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी, दिल्ली में अब फ्री में साफ होंगे सेप्टिक टैंक
यमुना में गंदगी रोकने के लिए दिल्ली सरकार बिना सीवर लाइन वाले इलाकों में निशुल्क सेप्टिक टैंक सफाई की सुविधा देगी, जिसके लिए जल बोर्ड 300 विशेष वाहन किराए पर लेकर कचरे को सीधे एसटीपी तक पहुंचाएगा।
यमुना में सीवरेज गिरने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक और बड़ा कदम उठाएगी। दिल्ली जल बोर्ड ऐसे इलाकों में घरों से सीवरेज उठाएगा जहां सीवर लाइन नहीं हैं। लोगों को यह सुविधा निशुल्क मिलेगी।
ऐसी कॉलोनियों में सेप्टिक टैंक से सीवरेज उठाने के लिए जल बोर्ड 300 वाहन किराए पर लेगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल, जिन इलाकों में सीवर लाइन नहीं हैं, उनमें शौचालयों के लिए सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं। इन सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए लोग प्राइवेट मशीनों को बुलाते हैं और अपनी जेब से पैसा खर्च करके सीवरेज को उठवाते हैं। सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले प्राइवेट मशीन संचालित करने वाले लोग इस सीवरेज को आसपास के किसी भी नाले में डाल देते हैं और नाले के जरिए यह गंदा पानी सीधे यमुना में पहुंचता है। हर साल लाखों सेप्टिक टैंक का सीवरेज यमुना में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली के जलमंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड इस काम के लिए सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाली 300 मशीनें किराए पर लेगा। इनमें 200 मशीनें बड़े वाहनों पर लगी होंगी और 100 मशीनें छोटे वाहनों पर होंगी, ताकि तंग गलियों वाले क्षेत्रों में भी आसानी से पहुंच सके।
टैंक से एकत्र कर एसटीपी में पहुंचाया जाएगा
जलमंत्री ने बताया कि जिन इलाकों में सीवर लाइनें नहीं हैं, वहां सेप्टिक टैंक से दिल्ली जल बोर्ड की मशीनें जाकर सफाई करेंगी और सीवरेज को एक टैंक में एकत्र कर लिया जाएगा। इस सीवरेज को पास के किसी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में ले जाकर डाल दिया जाएगा। इस सीवरेज को शोधित करके डिस्चार्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन मशीनों को किराए पर लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस सुविधा को लेने के लिए टोल फ्री नंबर पर लोग कॉल कर सकेंगे। इसे लेकर जल्द ही नंबर जारी किया जाएगा।
अहम बातें
- प्राइवेट ठेकेदार सीवरेज सफाई के लिए लोगों से 3000 रुपये लेते हैं।
- दिल्ली जल बोर्ड लोगों को निशुल्क में सुविधा उपलब्ध कराएगा।
- नालों के जरिए यमुना में जाने वाली सीवरेज की गंदगी रुकेगी।