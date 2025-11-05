दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर की संदिग्ध हालात में मौत, बेटी बोली- मैं देश की सेवा कर रही और यहां…

संक्षेप: मृतक की बेटी ने कहा, ‘मुझे इस घटना के बारे में सोमवार शाम को पता चला। रोहिणी में हमारे दो फ्लैट हैं। हम सभी बड़े फ्लैट में रहते हैं, जबकि दूसरा फ्लैट निवेश के उद्देश्य से खरीदा गया था। हमने दूसरे फ्लैट को कभी किराए पर नहीं दिया। मेरे पिता अक्सर इस दूसरे फ्लैट में आते रहते थे।’

दिल्ली जल बोर्ड के एक इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सोमवार को उनका शव दिल्ली के बेगमपुर इलाके में स्थित उनके फ्लैट में मिला। उनकी गर्दन के दाहिने हिस्से पर चाकू के घाव के निशान मिले हैं। हालांकि पुलिस ने अबतक यह नहीं बताया है कि यह हत्या का मामला है या किसी हादसे की वजह से उनकी मौत हुई है।

बेटी बोली- मैं देश की सेवा कर रही और यहां.. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान सुरेश कुमार राठी (59) के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली जल बोर्ड का कर्मचारी था। उसका शव पहली मंजिल पर स्थित एक फ्लैट के बाथरूम में खून से लथपथ पड़ा मिला। पड़ोसियों व परिजनों ने बताया कि वह कभी-कभार ही इस फ्लैट में आता था। पुलिस को इस घटना का पता तब चला, जब दोपहर करीब साढ़े तीन बजे मृतक के बेटे ने पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को सूचना दी। मृतक की बेटी और NSG कर्मी मेजर ज्योति राठी ने पिता की मौत को लेकर कहा कि, 'मैं देश की सेवा कर रही हूं, लेकिन यहां मेरा अपना परिवार सुरक्षित नहीं है।'

दो दिन से घर नहीं लौटा था इंजीनियर मृतक के बेटे अंकुर राठी ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि उसके पिता बीते दो दिनों से घर नहीं लौटे थे, और फोन कॉल्स का भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। इसी दौरान जब वह उन्हें खोजते हुए बेगमपुर इलाके में स्थित अपने दूसरे फ्लेट में पहुंचा तो उसने अपने पिता को अंदर मृत अवस्था में पाया। इसके बाद उसने पुलिस को खबर कर दी।

मृतक की गर्दन पर थे चाकू के घाव सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम ने क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। इस दौरान वहां उसे शव की गर्दन के दाहिने हिस्से पर चाकू के घाव के निशान मिले, जिसके बाद उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसजीएम अस्पताल भेज दिया।

निवेश के लिए खरीदा था फ्लेट, जिसमें मिला शव मृतक की बेटी और NSG कर्मी मेजर ज्योति राठी ने इस बारे में समाचार एजेंसी एएनआई से बात की और कहा, 'मैं दिल्ली जल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (कार्यकारी अभियंता) सुरेश कुमार राठी की बेटी हूं। मुझे इस घटना के बारे में सोमवार शाम को पता चला। रोहिणी में हमारे दो फ्लैट हैं। हम सभी बड़े फ्लैट में रहते हैं, जबकि दूसरा फ्लैट निवेश के उद्देश्य से खरीदा गया था। हमने दूसरे फ्लैट को कभी किराए पर नहीं दिया। मेरे पिता अक्सर इस दूसरे फ्लैट में आते रहते थे।'

आगे ज्योति ने कहा, 'रविवार की छुट्टी के बाद जब मेरे पिता वापस नहीं लौटे, तो मेरी मां ने उनके सहकर्मियों को फोन किया। हमें लगा था कि वह अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार गए होंगे। हालांकि उनके नहीं आने पर जब मेरा भाई उन्हें ढूंढते हुए हमारे दूसरे फ्लैट में पहुंचा और वहां का ताला खोला, तो उसे मेरे पिता का मोबाइल फोन वहां पड़ा मिला। फिर जब वह बाथरूम में पहुंचा, तो वहां उसे उनका खून से लथपथ पड़ा शरीर मिला। इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो उसमें वह खाने का पार्सल लेकर घर में प्रवेश करते हुए दिखे।'