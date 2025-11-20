Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi jal board clear a project for water supply in capital
दिल्ली में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक और कदम, DJB ने योजना को अंतिम रूप दिया

दिल्ली में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक और कदम, DJB ने योजना को अंतिम रूप दिया

संक्षेप:

दिल्ली की बढ़ती जल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में दिल्ली जल बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी कदम उठाया है। डीजेबी ने आगामी 50 MGD द्वारका जल शोधन संयंत्र (WTP) के संचालन के लिए एक व्यापक रॉ वाटर पुनर्वितरण योजना को अंतिम रूप दे दिया है।

Thu, 20 Nov 2025 06:13 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की बढ़ती जल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में दिल्ली जल बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी कदम उठाया है। डीजेबी ने आगामी 50 MGD द्वारका जल शोधन संयंत्र (WTP) के संचालन के लिए एक व्यापक रॉ वाटर पुनर्वितरण योजना को अंतिम रूप दे दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ओखला, वजीराबाद, निलोठी और द्वारका के प्रमुख ट्यूबवेल क्लस्टर्स में उपलब्ध भूजल संसाधनों के रणनीतिक पुनर्वितरण के माध्यम से यह योजना राजधानी की नई और अत्यंत महत्वपूर्ण जल अवसंरचना परियोजना के लिए निर्बाध कच्चे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।

प्रस्तावित योजना के अनुसार कुल 228 ट्यूबवेल से 22.8 MGD कच्चे पानी का संवर्धन किया जाएगा। इसे ओखला WTP, वजीराबाद WTP, नांगलोई WTP और नए द्वारका WTP को आपूर्ति किया जाएगा। यह पूरी प्रणाली मौजूदा जल ढांचे को प्रभावित किए बिना कच्चे पानी के स्रोतों का वैज्ञानिक और संतुलित उपयोग सुनिश्चित करेगी।

इस महत्वपूर्ण पहल पर प्रकाश डालते हुए दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि दिल्ली की बढ़ती आबादी को आधुनिक जल समाधान चाहिए, बहाने नहीं। 50 MGD द्वारका संयंत्र का संचालन, राजधानी की भविष्य की जल आवश्यकताओं को सुरक्षित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

योजना के प्रमुख बिंदु

1. ओखला WTP जोन – 6.7 MGD (67 ट्यूबवेल)

* ओखला WTP कॉम्प्लेक्स: 0.7 MGD

* DND फ्लाईओवर सेक्शन: 3.7 MGD

* NH-24 नॉर्थ: 0.3 MGD

* ITPO कॉम्प्लेक्स: 2.0 MGD

2. वजीराबाद WTP जोन – 6.4 MGD (64 ट्यूबवेल)

* साउथ बुराड़ी से वजीराबाद पोंडेज: 2.0 MGD

* भलस्वा झील एवं गोल्फ कोर्स क्षेत्र: 4.4 MGD

3. नांगलोई WTP जोन – 7.4 MGD (74 ट्यूबवेल)

4. नया 50 MGD द्वारका WTP जोन – 2.3 MGD (23 ट्यूबवेल)

* पप्पनकला STP: 1.1 MGD

* काकरोला एवं DDA गोल्फ कोर्स: 1.2 MGD

परियोजना की जवाबदेही और पारदर्शिता-आधारित कार्यशैली पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि हर बूंद महत्वपूर्ण है। हमारा विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि दिल्ली को उसका उचित जल हिस्सा पूरी पारदर्शिता और वैज्ञानिक योजना के साथ मिले।

उन्होंने आगे कहा कि यह केवल भूजल का पुनर्वितरण नहीं है, यह जिम्मेदारी का पुनर्वितरण है। जिन प्रणालियों को वर्षों तक नजरअंदाज किया गया था, उन्हें हम सुधार रहे हैं। दिल्ली के लोग इसका प्रत्यक्ष लाभ महसूस करेंगे।

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में जल आपूर्ति को मिलेगा बड़ा लाभ

50 MGD द्वारका जल शोधन संयंत्र के संचालन के बाद द्वारका, नजफगढ़, पालम, डाबरी और आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार होगा। इन क्षेत्रों में लंबे समय से पीक-ऑवर पर जल दबाव में कमी की समस्या रही है, जिसे यह परियोजना स्थायी रूप से दूर करेगी।

नया संयंत्र दिल्ली की बाहरी जल स्रोतों पर निर्भरता कम करेगा और पश्चिम एवं दक्षिण-पश्चिम दिल्ली की जल आपूर्ति व्यवस्था में स्थिरता लाएगा। डीजेबी अधिकारी अब कार्यान्वयन के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। योजना को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा ताकि मौजूदा जल आपूर्ति बाधित न हो।

दिल्ली सरकार ने राजधानी की जल अवसंरचना को आधुनिक एवं कुशल बनाने के अपने संकल्प को दोहराया है, जिसमें गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्बाध जल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।