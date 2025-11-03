Hindustan Hindi News
delhi jal board assistant engineer stabed to death in his flat
दिल्ली जल बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर की गले में चाकू घोंपकर हत्या, फ्लैट से बरामद हुई लाश

संक्षेप: दिल्ली के बेगमपुर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को रोहिणी सेक्टर 24 स्थित फ्लैट से शव बरामद किया। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

Mon, 3 Nov 2025 11:29 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के बेगमपुर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को रोहिणी सेक्टर 24 स्थित फ्लैट से शव बरामद किया। मृतक की पहचान 59 साल के सुरेश कुमार राठी के तौर पर हुई है। अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरेश कुमार राठी दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर तैनात थे। वह पत्नी अनिता राठी एवं दो बेटों के साथ रोहिणी सेक्टर 24 स्थित फ्लैट में रहते थे। बड़े बेटे अंकुश ने बताया कि उसके पिता 31 अक्तूबर की रात को पास में स्थित अपने दूसरे फ्लैट पर गये थे।

बेटे ने बताया कि बीते दो दिन से उनका फोन नहीं लग रहा था तो अंकुश पिता को ढूंढ़ते हुए फ्लैट पर पहुंचा। चूंकि फ्लैट का दरवाजा बंद था तो वह घर से दूसरी चाबी लेकर आया। जब उसने फ्लैट का दरवाजा खोला तो देखा कि सुरेश राठी फर्श पर औंधे मुंह पड़े हैं। उनके गर्दन पर चाकू से वार का निशान है। इसके बाद युवक ने पुलिस को घटना की सूचना दी।

पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आपसी रंजिश से लेकर लूटपाट के कोण से मामले की जांच की जा रही है। अभी तक हत्या के पीछे किसी नजदीक के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अंकुश पेशे से प्रापर्टी डीलर है।

