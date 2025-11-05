Hindustan Hindi News
गुड न्यूज! जल बोर्ड 735 करोड़ से सुधारेगा पानी और सीवर, दिल्ली सरकार की बड़ी पहल

संक्षेप: दिल्ली जल बोर्ड ने जल और सीवर व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ी पहल करते हुए 68 विधानसभा क्षेत्रों को ₹735 करोड़ की राशि जारी की है, जिससे नई पाइपलाइन बिछाने, सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन और रखरखाव जैसे कार्य तेजी से और पारदर्शिता के साथ पूरे किए जाएंगे।

Wed, 5 Nov 2025 05:23 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में पानी और सीवर व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। एक बड़ी पहल करते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी के 68 विधानसभा क्षेत्रों को कुल 734.95 करोड़ की राशि जारी की है।

यह अब तक का सबसे बड़ा विधानसभा-वार फंड रिलीज है, जिसका उद्देश्य दिल्ली के हर हिस्से में जल और स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं में नया निवेश और तेजी लाना है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार जारी की गई कुल राशि में से 408.95 करोड़ रुपये पूंजीगत मद के तहत दिए गए हैं। इनसे नई पाइपलाइन बिछाने, पुरानी सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन, अंडरग्राउंड रिजर्वायर निर्माण और जल आपूर्ति प्रणाली को सशक्त करने जैसी परियोजनाएं शुरू होंगी। इसके अलावा 326 करोड़ राजस्व मद के तहत रखरखाव, डी-सिल्टिंग, मरम्मत और अन्य सेवा सुधार कार्यों के लिए जारी किए गए हैं। इससे मौजूदा नेटवर्क की कार्यकुशलता और विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकेगी। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि विधानसभा-वार फंड जारी कर प्रत्येक क्षेत्र को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाने की शक्ति दी गई है।

जल्द इलाकों में असर दिखेगा

जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने 735 करोड़ रुपये सीधे विधानसभा क्षेत्रों को जारी किए हैं ताकि काम तेजी से हो, पारदर्शिता बनी रहे और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली जल बोर्ड ने विधानसभा वार यह राशि इसलिए जारी की है ताकि विधायक जनता की जरूरतों के अनुसार काम कर सकें।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली के हर घर तक स्वच्छ पानी और सुचारु सीवर नेटवर्क पहुंचाना है। यह कोई भविष्य का वादा नहीं है। धनराशि जारी हो चुकी है और काम शुरू हो गया है। लोग बहुत जल्द अपने इलाकों में इसका असर देखेंगे।

परियोजनाओं की सख्ती से होगी निगरानी: मंत्री

मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जल बोर्ड ने अपनी केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई के माध्यम से सख्त निगरानी और ऑडिट व्यवस्था लागू की है। सभी कार्यों को जियो-टैग किया जाएगा और रियल टाइम में ट्रैक किया जाएगा, ताकि धन का सही उपयोग हो और समय पर काम पूरा हो सके।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
