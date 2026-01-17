Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi jaitpur murder social media video dispute krishna sahu stabbing case
दिल्ली में सोशल मीडिया पर कमेंट किया तो चाकू से कर दी हत्या, 5 नाबालिगों समेत 8 गिरफ्तार

दिल्ली में सोशल मीडिया पर कमेंट किया तो चाकू से कर दी हत्या, 5 नाबालिगों समेत 8 गिरफ्तार

संक्षेप:

दिल्ली के जैतपुर में सोशल मीडिया वीडियो विवाद सुलझाने के बहाने बुलाकर दोस्तों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें 21 वर्षीय कृष्णा की मौत हो गई और पुलिस ने मामले में आठ आरोपियों को हिरासत में लिया है।

Jan 17, 2026 06:25 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में सोशल मीडिया पर वीडियो डालने को लेकर शुरू हुए विवाद ने एक और युवक की जान ले ली। राजधानी के दक्षिण-पूर्वी जिले के जैतपुर इलाके में गुरुवार देर रात समझौते के बहाने बुलाकर तीन दोस्तों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया। इस हमले में 21 वर्षीय कृष्णा साहू की मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त सन्नी और प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पांच नाबालिगों समेत आठ आरोपियों को पकड़ लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

परिवार में इकलौता कमाने वाला था

पुलिस उपायुक्त दक्षिण-पूर्व जिला डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि मृतक कृष्णा साहू अपने परिवार के साथ हरी नगर एक्सटेंशन, शुक्र बाजार रोड इलाके में रहता था। वह एक फैक्टरी में काम करता था और परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसके परिवार में बुजुर्ग माता-पिता और तीन बहनें हैं। हमले में घायल 21 वर्षीय सन्नी और 19 वर्षीय प्रिंस जैतपुर इलाके के रहने वाले हैं। सन्नी की हालत गंभीर बनी हुई है, उसके पेट और जांघों पर चाकू के आधा दर्जन से अधिक घाव हैं, जबकि प्रिंस को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

ये भी पढ़ें:ग्रेनो के सूरजपुर में बनेगा नमो भारत ट्रेन जंक्शन, 72 KM रूट पर होंगे 22 स्टेशन

अग्रवाल धर्मशाला के पास हुई चाकूबाजी

पुलिस के अनुसार, 15 जनवरी की देर रात कंट्रोल रूम को मीठापुर स्थित अग्रवाल धर्मशाला के पास चाकूबाजी की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही जैतपुर थाना पुलिस, क्राइम टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि तीनों घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने कृष्णा साहू को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल प्रिंस के बयान के आधार पर हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

सोशल मीडिया वीडियो को लेकर विवाद

प्रिंस ने पुलिस को बताया कि मीठापुर निवासी दीपक कुमार से उसका सोशल मीडिया पर वीडियो डालने को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि दीपक सोशल मीडिया पर प्रिंस की महिला मित्र का वीडियो पोस्ट करने के बाद लगातार उसे अपशब्द कहकर परेशान कर रहा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में सड़कों पर पैदल चलने वाले जान गंवा रहे! ये आंकड़े हैरान कर देंगे

15 जनवरी को भी हुई थी कहासुनी

15 जनवरी को भी इसी मुद्दे पर कहासुनी हुई थी। बाद में दीपक और उसके साथियों ने मामले को सुलझाने की बात कहकर प्रिंस को अग्रवाल धर्मशाला के पास बुलाया। प्रिंस अपने दोस्तों कृष्णा और सन्नी के साथ वहां पहुंचा, जहां पहले से ही दीपक और उसके कई साथी मौजूद थे। शुरू में समझौते की बातचीत हुई, लेकिन कुछ ही देर में बहस ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि दीपक और उसके साथियों ने अचानक चाकू निकालकर तीनों पर हमला कर दिया।

फुटेज की मदद से पकड़े

डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। साथ ही स्थानीय मुखबिरों की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर दीपक कुमार, आशीष, नीरज कुमार और पांच नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू, घटना के समय पहने कपड़े और एक दोपहिया वाहन बरामद किया गया है। पांचों नाबालिगों को जेजे बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में शीतलहर से राहत पर कोहरे का यलो अलर्ट, हवा भी फिर जहरीली हुई

जल्द आने की बात कही थी

मृतक के ताऊ देश सिंह ने बताया कि कृष्णा रोज की तरह फैक्टरी से काम करके शाम करीब छह बजे घर लौटा था। कुछ देर बाद एक युवक घर आया और झगड़ा होने की बात कहकर उसे साथ चलने को बोला। कृष्णा यह कहकर घर से निकल गया कि वह थोड़ी देर में लौट आएगा। रात करीब साढ़े दस बजे पुलिस ने कॉल कर कृष्णा की मौत की सूचना दी थी। देश सिंह ने कहा कि कृष्णा का किसी से झगड़ा नहीं था।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।