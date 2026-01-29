दिल्ली-जयपुर हाईवे का सफर होगा नॉन स्टॉप, राजीव चौक पर जाम खत्म करने को बनेंगे फ्लाईओवर
गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित राजीव चौक पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए फ्लाईओवर तैयार किए जाएंगे। दिल्ली-जयपुर हाईवे से गुरुग्राम-सोहना हाईवे जाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सर्विस रोड पर जाने का भी प्रावधान होगा।
सोहना-गुरुग्राम हाईवे से दिल्ली जाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। ट्रैफिक को झाड़सा की तरफ जाने का प्रावधान इस फ्लाईओवर में रखा जाएगा। बुधवार दोपहर को इस सिलसिले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अध्यक्ष संतोष कुमार और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा के बीच दिल्ली स्थित एनएचएआई कार्यालय में बैठक हुई। इसमें राजीव चौक के अलावा दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कई जगह पर ट्रैफिक जाम को कम करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक में कहा गया कि दिल्ली-जयपुर हाईवे, गुरुग्राम-सोहना हाईवे, दिल्ली-मुंबई हाईवे को जोड़ रही इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।
नरसिंहपुर पर तीन किमी लंबा फ्लाईओवर बनेगा
बैठक में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गांव नरसिंहपुर में 3 किमी फ्लाईओवर के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर हुआ। एनएचएआई अध्यक्ष ने डीपीआर तैयार करने के आदेश दिए। इस फ्लाईओवर के बनने से दिल्ली और जयपुर के बीच सफर कर रहे लोगों को ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। इसके अलावा नरसिंहपुर में जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए बरसाती नाले का निर्माण जीएमडीए की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एक पुलिया का निर्माण किया जाना है।
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एफओबी बनेंगे
इस बैठक में पैदल यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली-जयपुर हाईवे पर फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) निर्माण पर चर्चा हुई। निष्कर्ष निकला कि जीएमडीए की तरफ से उन जगहों की पहचान की जाएगी, जहां पर एफओबी बनाने की जरूरत है। एनएचएआई की तरफ से इन एफओबी का निर्माण किया जाएगा। निर्माण के बाद इनके रखरखाव की जिम्मेदारी जीएमडीए की रहेगी। एफओबी पर रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी। दुपहिया वाहनों के निकलने की व्यवस्था भी की जाएगी।