दिल्ली-जयपुर हाईवे पर 45 जगह हादसों का सबसे अधिक खतरा, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के सर्वे में खुलासा

दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) पर लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई है। शुक्रवार देर रात को एनएच-48 पर एग्जिट-9 के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में पांच दोस्तों की मौत के बाद करवाए गए एक व्यापक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। गौरव चौधरीTue, 30 Sep 2025 07:21 AM
हाईवे पर 45 स्थानों पर हादसों का सबसे अधिक खतरा है। ट्रैफिक पुलिस ने अब इन सभी 45 अधिक खतरे वाले स्थानों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का फैसला किया है। ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार देर रात हुए एक हृदय विदारक हादसे के बाद सर्वे करवाया गया, जहां एक तेज रफ्तार थार कार एग्जिट नंबर 9 के पास पलटते हुए डिवाइडर से टकराकर गई थी। इस दुर्घटना में 3 छात्राओं और दो युवकों सहित पांच दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे में घायल हुए छठे दोस्त कमल का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसे वेंटिलेटर से हटाकर अब आईसीयू में शिफ्ट किया गया है।

ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एग्जिट नंबर-9 के पास बने डिवाइडर पर हैजर्ड मार्कर लगा दिए हैं। इसके अलावा कार सीधा डिवाइडर से पहले हैजर्ड मार्कर लगाए गए हैं, जिससे दुर्घटना होने पर नुकसान काफी हद तक कम हो जाता है।

43 किलोमीटर हाईवे पर खतरे के स्थान चिह्नित : ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सर्वे करवाया गया था, जहां पर 45 स्थानों पर हादसा होने का सबसे ज्यादा खतरा है।

इन स्पॉट्स पर बने डिवाइडर के पास सही से रिफ्लेक्टर नहीं हैं, कई जगह रात में चालकों को दिखता भी नहीं है। इसके अलावा स्पीड लिमिट के बोर्ड और साइनेज बोर्ड भी नहीं होने से हादसों का खतरा रहता है। हाईवे पर इन स्थानों में प्रमुख रूप से खेड़की दौला टोल प्लाजा, खांडसा के पास भूमिगत पैदल पार पथ, द्वारका एक्सप्रेसवे पर क्लोवरलीफ, झाड़सा अंडरपास, हीरो होंडा चौक अंडरपास, राजीव चौक सहित अन्य स्थान शामिल हैं।

सभी स्थानों पर खतरा चिह्न लगेंगे : डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन ने बताया कि सर्वे के दौरान 45 स्थानों पर खामियां मिली हैं। वहां पर निजी कंपनियों की मदद से हादसों की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस सभी खतरनाक स्थानों पर हैजर्ड मार्कर लगाएगी। इसके अलावा, हाईवे पर गति को नियंत्रित करने के लिए रंबल स्ट्रिप्स, साइनेज और स्पष्ट स्पीड लिमिट बोर्ड्स भी लगाए जाएंगे।

गलत लेन में चलने वाले 47 हजार पर कार्रवाई

ट्रैफिक पुलिस ने हाईवे पर हादसों को कम करने के लिए सख्ती भी बरत रही है। इस साल एक जनवरी से सितंबर 28 तक हाईवे पर गलत लेन में वाहन चलाने वाले 47 हजार 277 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हर माह विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस ड्रोन की मदद से भी वाहनों की पहचान कर चालान काटती है। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैफिक पुलिस कैमरे की मदद से भी कार्रवाई कर रही है।

ओवरस्पीड और लेन बदलने से ज्यादा खतरा

ट्रैफिक पुलिस के सर्वे और विश्लेषण में दिल्ली-जयपुर हाईवे और द्वारका एक्सप्रेसवे पर हादसों के चार मुख्य कारण सामने आए हैं। इनमें पहला कारण ओवरस्पीडिंग, तेज गति में वाहन चलाते समय लेन बदलना, हाईवे की सर्विस लेन पर गलत दिशा में वाहन चलाना और चौथा कारण प्रतिबंधित वाहनों का हाईवे पर इस्तेमाल करना शामिल हैं।

आठ माह में हाईवे पर 152 सड़क हादसे

ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर आठ माह में 153 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इनमें 79 लोगों की जान गई,111 लोग घायल हो गए। जबकि जुलाई माह में सबसे ज्यादा 22 दुर्घटनाएं हुई। इसके अलावा मार्च में 20, अगस्त माह में 20, जून माह में 19, जनवरी माह में 19, फरवरी माह में 19, अप्रैल और मई माह में 17-17 दुर्घटनाएं हुईं।

डॉ.राजेश मोहन, डीसीपी ट्रैफिक, ''सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन जरूर करे। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए स्पीड लिमिट का सख्ती से पालन करें और हाईवे पर वाहन चलाते समय लेन अनुशासन बनाए रखें। 45 स्पॉट पर सुरक्षा के लिए खतरा चिन्ह भी लगाए जाएंगे।''