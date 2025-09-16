दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पलटा बेकाबू टैंकर और लगी आग; चपेट में कार, 2 व्यापारी जिंदा जले

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर केमिकल से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया जिससे उसमें आग लग गई। आग ने पीछे चल रही एक कार को भी चपेट में ले लिया। हादसे दो व्यापारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सोमवार देर रात को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। इसमें दो लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके बाद टैंकर में आग लग गई और पीछे चल रही एक कार को भी चपेट में ले लिया। इससे गाजियाबाद के दो व्यापारियों की कार में ही जलकर मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। चारों व्यापारी खाटूश्याम धाम जा रहे थे।

डिवाइडर से टकराकर पलटा और धमाका दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा केमिकल से भरा टैंकर सोमवार देर रात बनीपुर चौक पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास डिवाइडर से टकराकर पलट गया। पलटते ही उसमें विस्फोट हुआ और आग की लपटें उठने लगीं। टैंकर से बहता हुआ ज्वलनशील केमिकल सड़क पर फैल गया और आग तेजी से फैलती चली गई।

चपेट में आई कार इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार सड़क पर फैली आग की चपेट में आ गई। कार देखते ही देखते आग के गोले में बदल गई। घटना के वक्त कार में गाजियाबाद के चार कारोबारी मौजूद थे।

कार में फंस गए कारोबारी और निकल ना सके सिहानी गेट थानाक्षेत्र के राकेश मार्ग निवासी 50 वर्षीय विनीत मित्तल उर्फ अंशुल, डीएलएफ साहिबाबाद एक्सटेंशन निवासी 40 वर्षीय संजीव अग्रवाल उर्फ मोनू कार में बुरी तरह से फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। इससे जिंदा जलकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई।

दो किसी तरह बचने में कामयाब वहीं, कार चला रहे रोहताश नगर शाहदरा दिल्ली निवासी 38 वर्षीय सुमित गोयल और सिहानी गेट थानाक्षेत्र के गांधीनगर निवासी 40 वर्षीय राहुल अरोड़ा किसी तरह खुद को बचाते हुए बाहर निकल आए। हालांकि, घटना में वह भी गंभीर रूप से झुलस गए।

टैंकर का चालक मौके से फरार गंभीर रूप से घायल सुमित और राहुल को प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद टैंकर का चालक मौके से फरार हो गया। चारों व्यापारियों की गाजियाबाद के तुराबनगर बाजार में साड़ी, हैंडलूम और जूते की दुकानें हैं।