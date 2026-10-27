दिल्ली-जयपुर और गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर 48 जगह हादसों का खतरा, ट्रैफिक पुलिस के सर्वे में खुलासा

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के सर्वे में यह बात सामने आई है कि सर्दियों में कोहरे के दौरान दिल्ली-जयपुर हाईवे और गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर 48 जगहों पर हादसे का खतरा है। ट्रैफिक पुलिस ने एनएचएआई, जीएमडीए और नगर निगम को पत्र लिखकर इन कमियों को दूर करने की जरूरत बताई है।

दिल्ली-जयपुर हाईवे और गुरुग्राम-सोहना हाईवे के 48 स्थानों पर कोहरे के दौरान हादसे की आशंका है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के सर्वे में यह खुलासा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ने इन कमियों को दूर करने के लिए एनएचएआई, जीएमडीए और नगर निगम को पत्र लिखा है।

ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी डॉ. हितेश यादव के पत्र के मुताबिक, कोहरे के वक्त कई सड़क हादसे देखने को मिलते हैं। कुछ हादसे सड़कों पर रोशनी की कमी, अपर्याप्त लेन मार्किंग और जेब्रा क्रॉसिंग, गड्ढे होने के अलावा सड़क सुरक्षा उपकरणों की कमी की वजह से होते हैं। समय से पहले आवश्यक कदम उठाकर इन हादसों को टाला जा सकता है। उन्होंने सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों से कहा कि जिन सड़कों पर रेट्रो रिलफलेक्टिव मार्किंग नहीं है या फीकी पड़ चुकी है, उन्हें किया जाए। सड़क किनारे और डिवाइडर पर लगी टाइलों पर थर्मोप्लास्टिक पेंट किया जाए, जिससे यह रात के समय साफ नजर आएं।

डॉ. यादव ने पत्र में कहा कि दिल्ली-जयपुर हाईवे, गुरुग्राम-सोहना हाईवे के अलावा अन्य सभी मुख्य सड़कों का संबंधित अधिकारी निरीक्षण करे। जहां पर कमियां हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाए। सूचना पट्ट लगाए जाएं। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। मुख्य सड़क, सर्विस रोड या इनसे जुड़ रहे जितनी भी सड़क हैं, उनके ऊपर यदि गड्ढे हैं तो उनकी मरम्मत की जाए।

कोहरे में रात के समय यह गड्ढे नजर नहीं आते हैं, जो हादसे का कारण बनते हैं। सड़कों पर चेतावनी बोर्ड, दिशा सूचक बोर्ड, डेलिनेटर लगाए जाएं। तीखे मोड़ पर खासा ध्यान दिया जाए, क्योंकि इन जगहों पर दृश्यता कम होती है।

डीसीपी ने पत्र में यह भी कहा कि मुख्य चौराहों, अंडरपास और संवेदनशील जगहों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। यदि किसी सड़क के बीच में पेड़ या बिजली का खंभा है तो वहां पर रिफलेक्टर टेप लगाई जाए। इससे सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम कम होगा। सड़कों को अतिक्रमणमुक्त किया जाए। निर्माण सामग्री और मलबे को हटवाया जाए। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण के चलते जगह-जगह डायवर्जन बोर्ड लगाए जाएं। ब्लिकंर, कैट आई और रिफलेक्टर टेप का इस्तेमाल किया जाए। कमियों को दूर करने के पश्चात ट्रैफिक पुलिस को सूचित किया जाए।

सर्विस रोड पर अतिक्रमण गुरुग्राम-सोहना हाईवे की सुभाष चौक से लेकर भोंडसी तक सर्विस रोड के दोनों तरफ भारी अतिक्रमण है। सबसे अधिक अतिक्रमण तो गांव बादशाहपुर के आसपास है। अतिक्रमण की वजह से सर्विस रोड पर अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या बनती है। कई बार तो सिर्फ एक लेन से वाहनों को निकलना पड़ता है। करीब 25 से 30 फीट सड़क की जमीन पर कब्जा करके दुकानदारों ने रेहड़ियां लगाई हुई हैं। इन रेहड़ियों से सामान खरीदने के लिए सर्विस रोड पर वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम लग जाता है।

खेड़की दौला टोल प्लाजा समेत इन स्थानों पर अधिक खतरा खेड़की दौला टोल प्लाजा, बिनौला फ्लाईओवर, चिनार होटल, झाड़सा फ्लाईओवर, राजनगर मोड़, बिनौला में टेरीसाप कट, हीरो होंडा चौक पर ब्राइट कार स्टेशन, मानेसर बस स्टैंड, आईएमटी चौक, मानेसर, गांव खेड़की दौला, टाटा पास्को चौक, पचगांव चौक, पॉलीटेक्निक कॉलेज, बिलासपुर चौक, पार्क इन होटल के पास, झाड़सा चौक, मानेसर में भीष्म मंदिर, हरिनगर नाहरपुर अंडरपास, एंबीयंस मॉल के पास, वाटिका चौक, नेक्सा शोरूम, एरिया मॉल, फौजी ढाबा, धुनैला फ्लाईओवर, अलीपुर मोड़, बादशाहपुर टीकली मोड़ और अन्य।

कई सुझाव दिए ● चौराहों, अंडरपास और संवेदनशील जगहों पर रोशनी। सड़क किनारे टाइल्स पर रेट्रो रिलफलेक्टिव मार्किंग।

● रात में स्पष्ट दिखने के लिए थर्मोप्लास्टिक पेंट। तीखे मोड़ और दुर्घटना संभावित इलाकों में सूचना पट्ट लगे

● सड़क पर आने वाले पेड़ या बिजली के खंभे में रिफलेक्टर टेप लगाए जाएं।सड़कों पर बने गड्ढे तत्काल ठीक किए जाएं

धुंध में बढ़ जाते हैं हादसे कोहरे-धुंध के समय एक्सप्रेसवे, हाइवे और सड़कों पर हादसे बढ़ जाते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2022 में देश में कोहरे के कारण 34,262 और वर्ष 2023 में 34,266 दुर्घटनाएं हुईं। इनमें क्रमश: 14,583 और 14,617 लोगों की मौत हो गई। इन दो वर्षों में 61 हजार से अधिक लोग घायल हुए।

योगेश तिलक, परियोजना अधिकारी, एनएचएआई, ''कोहरे में सफर को लेकर दिल्ली-जयपुर हाईवे और गुरुग्राम-सोहना हाईवे को सुरक्षित किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने जहां-जहां कमियां बताई हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाएगा।''